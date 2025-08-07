Украинские дроны в ночь на четверг атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, местные жители сняли видео пожара на предприятии. Он производит в том числе авиационное и дизельное топливо, и бензин и в марте закончил I этап модернизации стоимостью в 217 миллиардов рублей ($2,7 млрд.)

Пожар продолжался несколько часов и был потушен, сообщили местные власти, ему была присвоена четвёртая из пяти категория сложности. О масштабах повреждений не сообщается.

В результате атаки дронов в регионе повреждена контактная сеть на железной дороге. Сообщается о задержании как минимум семи пассажирских поездов. В Славянске-на-Кубани после атаки горит войсковая часть 76-го ремонтно-восстановительного батальона, занимающегося ремонтом бронетехники.

Дроны атаковали как минимум две станции в Волгоградской области, Суровикино в одноимённом городе, и им. Максима Горького в Волгограде, следует из сообщений местных властей.

Российское министерство обороны утром заявило о 72 сбитых украинских беспилотниках над шестью регионами страны, аннексированным Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей. Сколько не было сбито и достигло целей — традиционно не сообщается.