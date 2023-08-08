Reuters: Россия вывозит своё зерно судами теневого флота

Россия после выхода 17 июля в одностороннем порядке из зерновой сделки для перевозки своего продовольствия всё чаще полагается на суда так называемого теневого флота – старыми и небольшими сухогрузами. Как правило ими владеют малоизвестные операторы в Турции и Китае. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источники.

Собеседники агентства обращают внимание, что июле Россия начала активно фрахтовать суда у судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. По данным платформы Shipfix, число российских заявок на такие суда увеличилось на 40% — до 257 заявок по сравнению с июнем.

После начала войны России против Украины многие иностранные компании – страховщики, судовладельцы и банки – отказались работать с российскими фирмами в том числе из-за опасения попасть под вторичные санкции. При этом непосредственно на российское продовольствие и удобрения ограничения не распространяются.

После выхода России из зерновой сделки и активизации боевых действий в акватории Чёрного моря ситуация с поставками российской сельхозпродукции ещё больше осложнилась. Судовладельцы и страховщики, которые готовы работать с Москвой, подняли цены на свои услуги, отмечают источники агентства. По их данным, операторы берут за перевозку российских грузов на десять тысяч долларов в день больше, чем за аналогичные грузы из портов Болгарии и Румынии.

Глава российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в разговоре с Reuters отметил, что увеличение расходов на фрахт и страхование отразится на ценах на мировом рынке.

Собеседники агентства также считают, что России в сложившейся ситуации всё сложнее будет поддерживать высокие темпы экспорта, которые были в 2022 году.

Министерство сельского хозяйства России спрогнозировало, что экспорт российского зерна снизится примерно на 8% в 2023–2024 годах по сравнению с прошлогодним максимумом в 60 миллионов тонн. Причину снижения экспорта в ведомстве не уточнили.

Россия и Украина подписали зерновую сделку с Турцией и ООН в июле прошлого года. С той поры соглашение продлевалось несколько раз, но 17 июля Москва вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Россия утверждает, что часть сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не выполнялась.

После выхода Москвы из сделки российские военные начали массированные обстрелы портовой инфраструктуры Украины. Также Россия заявила, что может считать военными целями сухогрузы в Чёрном море.

Турция, ООН и другие страны призвали Россию вернуться к соглашению. Вашингтон назвал действия Москвы шантажом.

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