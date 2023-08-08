Лондон расширил санкции с целью затруднить поставки армии России

Великобритания объявила 8 августа о расширении санкционных списков с целью ограничить оборонную сферу России и перекрыть ей доступ к зарубежному военному оборудованию в связи с вторжением в Украину.

Под новые ограничения попали физические и юридические лица в Беларуси, Иране, Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии, передаёт Reuters. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал вехой дальнейшие санкции, которые, по его словам, ещё больше сократят российский арсенал и отразятся на цепочке поставок, поддерживающих оборонную промышленность Владимира Путина.

Всего объявлено о 25 новых санкционных мерах, в том числе в отношении трёх компаний из России, которые импортируют электронные компоненты для военной техники, используемой на поле боя.

В числе попавших в британские "чёрные списки" иранский производитель дронов Paravar Pars и семеро топ-менеджеров этой компании, а также два базирующихся в Турции экспортёра микроэлектроники. Из белорусских предприятий под санкции попали, в частности, Оршанский авиаремонтный завод и "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" в Борисове.

Санкции запрещают британским организациям предоставлять попавшим в "черные списки" трастовые услуги. Кроме того предусмотрена "заморозка" их активов, находящихся на британской территории.

Великобритания, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций с конца февраля 2022 года - с целью наказать Россию за "неспровоцированное", как подчёркивают на Западе, вторжение в Украину.