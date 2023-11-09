Reuters: у группировки "Хезбболлах" есть российские ракеты "Яхонт"

Радикальная ливанская группировка "Хезбболлах", признанная террористической во многих странах мира, имеет на вооружении российские противокорабельные ракеты "Яхонт", которые могут применяться для кораблей США в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В конце прошлой недели лидер "Хезбболлы" Хасан Насралла в своём телеобращении заявил, что у группировки есть "что-то в запасе" для американских кораблей, размещённых в Средиземном море вскоре после начала боевых действий в секторе Газа между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Собеседники Reuters в Ливане сообщили, что Насралла имел в виду значительно возросший военный потенциал "Хезбболлы", который включает в том числе российские ракеты "Яхонт" дальностью 300 километров. Агентство отмечает, что ранее журналисты и аналитики сообщали о закупках вооружения ливанской группировкой этих ракет в Сирии. "Хезбболлах" воевала там на стороне армии президента Башара Асада.

По данным источников Reuters, помимо российских ракет, у группировки есть и другие.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о наличии ракет "Яхонт" на вооружении у "Хезбболлы". Представители группировки и сирийская сторона на запрос агентства не ответили.

3 ноября Хасан Насралла заявил, что "Хезбболлах" не была осведомлена о планируемом ХАМАС нападении на юг Израиля, но поддержал действия джихадистов. Лидер ливанской группировки заявил, что "Хезбболлах" присоединилась к действиям палестинцам и атакует израильскую армию на севере Израиля. Вместе с тем речи о широкомасштабных боевых действиях "Хезбболлы" на стороне ХАМАС пока не идёт.



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