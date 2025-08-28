Reuters: Уиткофф передал союзникам разные версии переговоров с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, назначенный вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине, представил Вашингтону и союзникам разные версии российской позиции по территориальным уступкам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным агентства, 6 августа Уиткофф встретился с российским президентом в Москве. После встречи он доложил президенту США Дональду Трампу, что Кремль готов на значительные уступки, в частности — вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом.

Президент США приветствовал сообщение как "большой прогресс и согласился на проведение саммита с Путиным.

При этом уже на следующий день, беседуя с европейскими советниками по нацбезопасности, Уиткофф заявил, что Путин не обещал вывода войск. По его словам, речь шла о менее значимых уступках, например, отказе Москвы требовать от Запада признания Запорожской и Херсонской областей частью России. Такие противоречия, отмечают источники, вызвали недоумение в Вашингтоне и среди союзников.

Ситуацию усугубил тот факт, что Уиткофф, бизнесмен в сфере недвижимости без дипломатического опыта, нарушил протокол. Он пришёл на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и в итоге точных записей переговоров не осталось.

Несколько американских чиновников, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, выразили разочарование в связи с тем, что в момент, когда США "наконец заняли более жёсткую позицию в отношении России", в Белый дом поступила противоречивая информация.

Reuters подчёркивает, что достоверно установить содержание беседы Путина и Уиткоффа не удалось.