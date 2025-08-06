Спецпредставители Трампа и Путина встретились в Москве

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в среду встретился в Москве со специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым. Запись их прогулки из парка "Зарядье" у Кремля распространили российские государственные СМИ.

Уиткофф прибыл в Москву утром, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково. Ожидается, что в среду он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кремль встречу официально не подтверждал.

Визит представителя Трампа проходит за сутки до истечения ультиматума, выдвинутого президентом США Москве. Трамп потребовал от России немедленного заключения перемирия с Украиной под угрозой введения стопроцентных пошлин на российские товары и товары из стран, торгующих с Россией.

Вашингтон требует от Москвы и Киева безоговорочного прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский с мая утверждает, что готов к этому. Россия выдвигает к перемирию дополнительные условия — в том числе, требуя остановки поставок вооружений Украине на время перемирия.

Среди возможных мер давления, рассматриваемых Вашингтоном на Москву, чтобы добиться от неё согласия на перемирие, источники американских СМИ называли расширение поставок оружия Украине и новые санкции, в том числе против танкерного флота, перевозящего российскую нефть. Официально это ещё не анонсировалось.

Во вторник Трамп заявил журналистам, что не говорил, что пошлины обязательно будут в размере 100 процентов. По его словам, окончательное решение о новых ограничениях он будет принимать по итогам визита Уиткоффа в Москву.

Трамп во вторник заявил журналистам, что по-прежнему рассчитывает остановить боевые действия. "За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы это была шестой", — сказал он.