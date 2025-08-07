Не прорыв. Чем закончились переговоры Путина и Уиткоффа

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятый раз приехал в Россию для переговоров о войне в Украине. На этот раз он посетил Москву за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для заключения перемирия между Россией и Украиной. Утверждалось, что от результатов этой встречи зависит, какие дальнейшие шаги предпримут США – ранее Трамп угрожал ввести импортные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если боевые действия не прекратятся.

Встреча Уиткоффа и президента России Владимира Путина длилась почти три часа, и обе стороны охарактеризовали ее положительно. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о "прогрессе и позитивных силах" в переговорах, Трамп назвал их "очень хорошими", но не расценил их как прорыв. В Белом доме также заявили, что Трамп "открыт для встречи" с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источников CNN, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что впервые со дня инаугурации Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения войны. Деталей он не привел, но, по его словам, ключевыми элементами завершения войны станут территориальные вопросы.

Изначально Трамп, который в последнее время все чаще высказывал недовольство и разочарование президентом России Владимиром Путиным, дал Москве 50 дней на заключение соглашения о прекращении огня в Украине. Он также пригрозил ввести "суровые пошлины", "примерно 100%", для стран-покупателей российской нефти, если этого не произойдет.

Однако в конце июля он сократил этот срок до 10 дней – то есть до 8 августа. При этом перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп заявил: он не говорил, что пошлины обязательно будут в размере 100 процентов. Американский президент утверждает, что "никогда не называл процент" пошлины.

Помимо введения импортных пошлин администрация президента США рассматривает возможность использования дополнительных санкций против российского "теневого флота", перевозящего нефть, писала Financial Times. Источники газеты утверждали, что это рассматривается как "легкий первый шаг" для воздействия на Россию.

Сутки до истечения срока ультиматума

Будут ли в пятницу введены санкции и какие именно, пока неизвестно. Вечером в среду Рубио заявил, что президент США примет решение в течение ближайших 24–36 часов. Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что вторичные санкции все еще ожидаются 8 августа.

При этом Трамп уже издал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин в отношении Индии, связав их с тем, что страна импортирует российскую нефть. Изменения должны вступить в силу через 21 день – это увеличит пошлины на некоторые товары индийского экспорта до 50 процентов. Китай, который также является крупным покупателем российской нефти, в указе не упоминается.

Если Россия не сядет за стол переговоров, это начнет ухудшать ее внутреннее экономическое положение

"Дональд Трамп потихонечку подкручивает гайки, давая Владимиру Путину любую возможность прийти к тому результату, который хотят Трамп и США. Но мы видим, что его тон изменился, – говорит политолог, старший эксперт Атлантического Совета Ариэль Коэн в программе "Лицом к событию". – Доброжелательный тон Трампа, который он использовал по отношению к Путину в свою первую каденцию, сейчас пропадает. Речь уже идет об атомных подлодках с ракетами, о серьезных тарифах против Индии, очень важный вопрос – будут ли санкции в отношении Китая. Мы видим, что еще более жестко, чем Белый дом, по поводу санкций ведет себя Конгресс. Мы помним законопроект Линдси Грэма, где говорится о 500-процентных вторичных санкциях против стран, покупающих российские энергоресурсы.

Сейчас появился еще один законопроект, который поддержали и демократы, и республиканцы. Он также ужесточает санкции по нефти и так называемому теневому флоту – это флот, который перевозит российскую нефть. Так что экономическая ситуация России с точки зрения экспорта нефтепродуктов, нефти и энергоресурсов будет ухудшаться. По оценкам экономистов, в таком режиме Россия может протянуть где-то еще год. Но раньше или позже, сколько веревочке ни виться, если Россия не сядет за стол переговоров, это ухудшит ее внутреннее экономическое положение".

Аналитики утверждают, что введение пошлин в отношении стран-покупателей российской нефти может негативно сказаться и на американской экономике, пишет CNN. В частности, это может привести к "усилению инфляции" в США и росту цен на нефть. Также это может сказаться на ценах на потребительские товары – повышение пошлин в отношении Китая, которые уже составляют 30 процентов, скажутся на ценах на такие товары, как техника компании Apple.

Встреча Путина и Трампа

Вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Илан Берман считает, что Трамп может использовать возможность проведения встречи с Путиным для того, чтобы добиться от него уступок:

"Я подозреваю, что Трамп пытается ускорить переговорный процесс и добиться ощутимых уступок от Путина, предлагая ему заманчивую перспективу проведения американо-российского саммита. Я не уверен, что такой подход сработает, но без сомнения Путину будет трудно ответить отказом при личной встрече с Трампом, если президент США действительно потребует от него значительных шагов в этом направлении".

Вместе с тем, по мнению Бермана, ожидать серьезных результатов от спешно организованной встречи вряд ли стоит, по ряду причин:

Российских подход к переговорам, судя по всему, бескомпромиссный

"Трудно представить, что требования российской стороны за столом переговоров будут отличаться от целей, которые Россия пытается достичь на поле боя. Кремль до сих пор не отступал от своих максималистских требований, и нет оснований думать, что Москва готова идти на компромиссы даже по мелким вопросам. Поэтому мне кажется, что на данном этапе непонятно даже, о чем можно вести разговор. Секрет успеха саммитов, да и любых переговоров, кроется в готовности обеих сторон к серьезным компромиссам, но российских подход к переговорам, судя по всему, бескомпромиссный. Я подозреваю: россияне ожидают от США пакет предложений, в котором будет достаточно стимулов, чтобы убедить их пойти на перемирие или заключить мир. Они, по-видимому, еще не услышали предложений, которые бы им хотелось услышать. И я не уверен, что администрация Трампа готова им такое предложить, если речь идет, скажем, об ослаблении режима санкций, экономическом сотрудничестве – а все это, как мы понимаем, находится в списке пожеланий Путина".

Украине едва ли стоит особо рассчитывать на результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, говорит в интервью Радио Свобода политолог из университета Теннесси Андрей Коробков:

"Как мне кажется, организация встречи Трампа и Путина была единственной реальной целью поездки Стива Уиткоффа. Трамп считает, что он выдающийся переговорщик, способный достичь наилучших результатов во время личной встречи. Путин тоже не прочь использовать этот канал, рассчитывая на свои способности. Чем эта встреча может завершиться, если она состоится, сказать невозможно, но, на мой взгляд, цель Трампа заключается в скорейшем прекращении этой войны для того, чтобы он мог переключить свое внимание на другие, более важные, с его точки зрения, проблемы, главная из которых – сдерживание Китая.

В прошлом президент Трамп неоднократно говорил, что Украина должна пойти на серьезные уступки ради достижения мирного соглашения с Россией, и если у него будет какая-то договоренность с Путиным, то Трамп, я подозреваю, просто поставит Зеленского перед ультиматумом. Кстати, показательно, что сначала планируется встреча Трампа с Путиным, а потом встреча Трампа с Зеленским или встреча с Зеленским и Путиным. То есть это соответствует "реалисткой" модели Трампа, где решения принимаются на уровне "великих государств", а остальные должны слушать, что они решат".

Пойдет ли на уступки Россия

После встречи Путина и Уиткоффа помощник главы президента России Юрий Ушаков заявил, что с российской стороны "были переданы некоторые сигналы" и "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа". Пока что не было никаких признаков того, что Путин пошел на какие-либо уступки или сделал какие-либо конкретные предложения на встрече с Уиткоффом.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Кремль может предложить, в частности, воздушное перемирие. "Трампу нужен какой-то "подарок", уступка со стороны России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подарком", – передает агентство слова прокремлевского политического аналитика Сергея Маркова.

Такой вариант перемирия больше выгоден России, чем Украине, потому что "ключи от него у Москвы, и в любой момент можно будет его сорвать", считает украинский политолог Олег Саакян.

Когда им будет выгодно, Россия может обвинить Украину в каком-то обстреле

"На это время не прекращается ни производство дронов, ни ракет, и включатель нового витка интенсивных обстрелов находится у России. А когда им будет выгодно, Россия может обвинить Украину в каком-то обстреле, сказать, что Украина нарушила перемирие, и пара тысяч дронов полетит в направлении Украины. […] Если это перемирие как передышка, а ключи от его прекращения находятся у агрессора, то в таком случае это не приводит к меньшим жертвам и разрушениям и не приближает окончание войны, а наоборот – Россия не отказывается от своих первичных целей и таким образом лишь получает отсрочку на те санкции и пошлины, которые планировались Трампом", – сказал Саакян в эфире телеканала Настоящее время.

Политолог также напомнил, что Украина ранее соглашалась с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Россия тогда фактически отвергла эту идею, выдвинув ряд условий.

"Украина предлагала перемирие: на воздухе, на море и на земле – комплексно, но на 30 дней. Если перемирие короткое, то оно должно быть комплексное. Если это малое пространство перемирия, то это должен быть элемент более широкой стратегии. И, конечно же, необходимы гарантии, необходимы механизмы контроля и усиление давления в случае, если оно срывается. Агрессор должен быть наказан за свои действия, а не получать поощрение. Поэтому Украина не очень рада инициативе про перемирие в воздушном пространстве. И я уверен, что американская сторона прекрасно знает украинскую позицию и украинский анализ ситуации, к чему это может привести и почему это является деструктивным", – сказал Саакян.