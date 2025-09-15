Reuters: в российской внешней торговле возрождается бартер

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов начали активно использовать бартер, сообщает Reuters со ссылкой на источники и аналитиков.

После введения США, ЕС и их союзниками более 25 тысяч санкций, включая отключение ряда банков от системы международных платежей SWIFT, у иностранных партнёров Москвы выросли опасения по поводу вторичных ограничений. "Китайские банки опасаются попадания в санкционные списки, поэтому они не принимают деньги из России", — рассказал агентству один из источников.

Reuters отмечает, что установило восемь бартерных сделок на основе данных компаний и таможенных служб. Среди них — поставки китайских автомобилей в обмен на российскую пшеницу, бытовой техники и стройматериалов из КНР на льняные семена, а также услуги китайских компаний в обмен на сырьё. Как минимум одна сделка была заключена с Пакистаном.

В 2024 году Минэкономразвития подготовило "Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам" и предлагало создать специализированную биржу.

До недавнего времени бартер оставался редкостью, но теперь, как отмечает агентство, его объёмы растут. "Рост бартера — признак дедолларизации, санкционного давления и проблем с ликвидностью у партнёров", — считают в Российско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей.

При этом в Федеральной таможенной службе сообщили, что бартерные операции проводятся с разными странами и по широкому спектру товаров, но их доля в сравнении с общим объёмом внешней торговли незначительна.