"Дружба" Венгрии и Украины. Нефтепровод стал политическим оружием

Отношения Венгрии и Украины обострились после трех атак на нефтепровод "Дружба" – ключевую линию поставок нефти для венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Будапешт и Киев обменялись колкостями: Венгрия призвала не подвергать риску энергетическую безопасность страны, в Украине вспомнили о попытках блокирования сближения Европейского союза и Украины и условия, которое Будапешт выдвигает каждый раз, когда в Брюсселе обсуждают очередной пакет санкций против РФ.

Последнее заявление в рамках вновь вспыхнувшего спора между Будапештом и Киевом было сделано 25 августа: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, раскритиковавшего слова Владимира Зеленского."Я отвечу в венгерском стиле. Не нужно указывать украинскому президенту, что делать, что и когда говорить. Он – президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии – в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", – написал Сибига в соцсети X.

Перед этим Петер Сийярто заявил, что украинский президент "использовал национальный праздник Украины для угроз Венгрии". Эти слова, опубликованные в соцсетях, он сопроводил видео, на котором Владимир Зеленский отвечает на вопрос на пресс-конференции в Киеве 24 августа об обстрелах нефтепровода "Дружба": "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии". При этом Зеленский не уточнил, идет ли речь о нефтепроводе, по которому нефть поступает из России в Венгрию и Словакию, или же он использовал слово "дружба" в его обычном значении.

В ответ на это глава венгерского МИД заявил, что "в последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атаку на энергетическую безопасность можно трактовать как атаку на суверенитет". Он призвал Зеленского "прекратить угрозы и перестать подвергать риск нашей энергетической безопасности".

Три обстрела "Дружбы"

Сийярто 22 августа написал в соцсети Х, что после нового обстрела нефтепровода "Дружба" на ремонт потребуется пять дней. Он считает, что этот удар "еще серьезнее предыдущего", поскольку Украина якобы применяла не только дроны, но и ракеты: "Мой российский коллега заверил меня, что они возобновят маршрут поставки как можно скорее, но ремонт займет не менее пяти дней", – написал глава венгерского МИД по итогам разговора с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Поставки по нефтепроводу в августе прекращались трижды. О третьем ударе по инфраструктуре "Дружбы" в Брянской области в ночь на 22 августа сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Силы беспилотных систем в ночь на 18 августа также атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области. По данным ВСУ, в результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" тогда полностью остановили. 13 августа в Генштабе ВСУ заявили о поражении линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. В ВСУ сообщили, что начался масштабный пожар в районе здания насосной станции, а также зафиксированы взрывы в районе резервуарного парка.

Что символично, удары по "Дружбе" нанес украинский военный Роберт Бровди, имеющий венгерские корни. В своем отчете о работе Сил беспилотных систем ВСУ в соцсетях он написал лозунг "Ruszkik haza!", что с венгерского переводится как "Русские – домой!". Этот антисоветский лозунг венгры использовали во время революции 1956 года – восстания против коммунистического режима, которое жестоко подавил Советский Союз. Сам Виктор Орбан в своих политических выступлениях часто апеллирует к событиям 1956-го как к примеру национального единства и антисоветского сопротивления.

В Генштабе ВСУ в августе не раз сообщали о том, что серия ударов по нефтепроводу "Дружба" и нефтеперерабатывающим заводам в России является частью операции по поражению экономической инфраструктуры, обеспечивающей войска РФ.

27 августа в статье, опубликованной Reuters, со ссылкой на подсчеты журналистов говорится о том, что Россия могла потерять до 17 процентов мощности нефтепереработки из-за украинских атак, а крупные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были полностью остановить производство. Удары произошли на фоне пика сезонного спроса и уже привели к нехватке и значительному подорожанию топлива, например, в аннексированном Россией Крыму.

Из-за атак беспилотников полностью останавливали Волгоградский, Новокуйбышевский, Самарский, Саратовский, Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. Атакам подверглись Афипский НПЗ, Славянский НПЗ и Новошахтинский НПЗ.

Взаимозависимость Украины, Венгрии и Словакии в области энергетики

Простым щелчком пальцев Виктора Орбана поставки не могут прекратиться, потому что есть действующие долгосрочные контракты

Венгрия и Словакия после обстрелов нефтепровода "Дружба" обратились к Еврокомиссии. Они говорили о рисках для энергетической безопасности своих стран. В Братиславе также отметили, что атаки наносят ущерб и самой Украине, ведь словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft обеспечивает поставки примерно для 10% украинского рынка дизельного топлива. Будапешт, в свою очередь, апеллировал к тому, что поставляет Украине электроэнергию и бензин, намекая, что Киев "стреляет себе в ногу".

Как отмечает аналитик Института центральноевропейской стратегии ICES Виталий Дячук, остановить эти поставки не так просто: "Манипулирование заявлениями о том, что мы – ключевые поставщики, поэтому просто нажмем кнопку и отключим – довольно нежизнеспособно. Дело в том, что поставки осуществляются в основном частными компаниями, и это ключевой источник заработка для них. Во-вторых, простым щелчком пальцев Виктора Орбана поставки не могут прекратиться, даже если будет какое-то распоряжение правительства, потому что есть действующие долгосрочные контракты", – заявил Виталий Дячук в интервью украинской службе Радио Свобода.

По его словам, для Украины обстрелы инфраструктуры нефтепровода "Дружба" – это в первую очередь давление на Россию, а не на Венгрию: "Это атака непосредственно на источники поставок средств для производства российских ракет. Иными словами, прежде всего это нужно расценивать как условно военную цель, атаку на часть финансирования российской военной машины, которая затем запускает ракеты, построенные на деньгах, полученных от экспорта нефтепродуктов", – подчеркивает аналитик и добавляет, что у стран, покупающих российскую нефть и, соответственно, испытывающих трудности из-за обстрелов, было достаточно времени, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Зависимость Венгрии от российской нефти и отношения с Украиной

Для Венгрии российская нефть остается ключевым источником дохода

Несмотря на слова президента Украины о дружбе Киева и Венгрии, отношения двух стран существенно ухудшились еще в 2014 году, с начала гибридной войны России против Украины. После бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию, незаконной аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе украинские власти начали пересматривать некоторые законы, в частности, относительно статуса украинского языка как государственного. Это предусматривало его обязательное изучение и распространение в публичной сфере. Решения коснулись и венгров, являющихся гражданами Украины. Тогда Будапешт начал блокировать заседания, посвященные Украине, в НАТО.

После полномасштабного вторжения России Венгрия отступила от своей линии в НАТО, однако начала блокировать продвижение Украины в ЕС и сопротивляться санкциям, которые вводились из-за российской агрессии в Украине. Орбан в прошлом году даже съездил в Москву, что вызвало возмущение в Брюсселе. Отказ от российской нефти при этом стал одним из элементов санкций ЕС из-за войны. Когда Евросоюз решил запретить покупку российской нефти в 2022 году, для Венгрии, Словакии и Австрии сделали исключение – им дали отсрочку, как для государств, не имеющих выхода к морю, что подразумевало невозможность принимать нефтяные танкеры из других стран и зависимость от нефтепровода "Дружба".

Позиция Киева и Брюсселя на данный момент заключается в том, что у Венгрии и Словакии было достаточно времени, чтобы стать независимыми от российской нефти.

"Для Венгрии российская нефть остается ключевым источником дохода, то есть не столько для собственного потребления, потому что у Венгрии есть свои собственные нефтяные источники. Дело в том, что венгерские компании могли получать от России скидку на поставки, которую конвертировали в собственную прибыль", – объясняет Виталий Дячук. По его словам, именно заработки от перепродажи дешевой российской нефти и объясняют нежелание венгерского премьера Виктора Орбана отказываться от нее. "Правительству Венгрии это было выгодно, потому что оно придумало специальный налог на поставки переработанных российских энергопродуктов в Европу и, соответственно, зарабатывало на этом, пополняя государственный бюджет", – говорит аналитик.

Российская нефть, поступающая по нефтепроводу "Дружба", является основным сырьем для нефтеперерабатывающих заводов MOL в Венгрии и Словакии. Согласно данным прошлого года, российская смесь Urals составляет около 60-70% сырья для венгерской нефтепереработки и до 90% для словацкой. При этом MOL продает топливо не только в Венгрии, а, посредством сети бензоколонок, практически по всей Центральной Европе, и таким образом даже те страны, которые пытаются диверсифицировать поставки, все равно попадают в частичную зависимость от российских энергетических ресурсов.

За три с половиной года, которые прошли с начала полномасштабной войны, Австрия успела диверсифицировать поставщиков. Венгрия же, наоборот, увеличила свою зависимость от российской нефти с 61% в 2021 году до 86% в 2024 году, о чем свидетельствуют данные совместного отчета Центра изучения демократии (CSD, Болгария) и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA, Финляндия). В Словакии зависимость от российской нефти в 2024 году составляла около 87%.

Украинские атаки на российский нефтепровод "Дружба" пока не вызывают в Венгрии и Словакии серьезных энергетических проблем, поскольку эти страны имеют запасы нефти на три месяца, а трубопровод ремонтируют за считанные дни. Однако, учитывая предстоящие выборы в Венгрии в 2026 году, сейчас венгерскому правительству требуются продемонстрировать хорошие финансовые показатели. А без покупки российской нефти это будет сделать трудно, считает Виталий Дячук: "То есть разрубается большой финансовый узел. Соответственно, если венгерские компании начнут меньше зарабатывать, венгерское правительство получит меньше налогов и не сможет похвастаться перед выборами хорошими показателями уровня жизни. То есть, нечего будет показать [избирателям] как свое достижение".

Спор вокруг "Дружбы" обнажил ключевую проблему: Венгрия превратила российскую нефть в политический и финансовый инструмент, который помогает правительству Орбана удерживаться у власти. Стратегия двойной игры премьер-министра Венгрии – зарабатывать на сотрудничестве с Москвой и одновременно требовать поддержки от Брюсселя – все больше противоречит курсу ЕС на энергетическую независимость.

Европейский Союз принял решение, что к 2027–2028 годам полностью откажется от российской нефти и газа. Это означает, что даже несмотря на сегодняшние конфликты, пространство для маневра в Будапеште и Братиславе сужается, и ответственность за энергетическую зависимость от Москвы ложится на плечи обеих стран.

Взаимозависимость украинской и венгерской энергосистем

В ответ на действия ВСУ Венгрия уже не впервые намекает на потенциальное прекращение экспорта электроэнергии. Правда, 26 августа в интервью журналисту Балажу Немету Петер Сийярто заявил, что останавливать поставки электроэнергии Украине не будет ради украинских детей, хотя Венгрия способна создать Украине проблемы. "Лучше, чтобы украинцы помнили об этом, когда за столами переговоров решают, атаковать или нет нефтепровод "Дружба". Пусть они держат это в голове", – сказал Сийярто.

Украинский импорт электроэнергии из Венгрии является важным фактором балансирования энергосистемы – после того, как Россия своими массированными ударами по электростанциям ограничила возможности Украины производить электроэнергию. Как пишет Елена Лапенко, эксперт по вопросам безопасности и устойчивости украинского аналитического центра DiXi Group, в феврале этого года из Венгрии поступало до 35% всего украинского импорта электроэнергии, а в марте – уже около 50%. Лапенко отмечает, что Украина импортирует электроэнергию также из Словакии, однако и Братислава зависима от нефтепровода "Дружба" и, следовательно, отношений с Москвой. В летние месяцы энергетическая зависимость Украины от поставок электричества из Венгрии и Словакии может быть не такой критической, как зимой, когда потребление значительно возрастает и в пиковые часы ограничение поставок электроэнергии могло бы вызвать значительные проблемы для устойчивости украинской энергосистемы.

С другой стороны, только длительные ограничения работы нефтепровода "Дружба" могли бы привести к значительным проблемам для Венгрии и Словакии. Эти страны имеют запасы сырой нефти для обеспечения бесперебойной работы своих НПЗ. Также, по данным MOL, компания уже сейчас при переработке нефти использует 30-40% нефти других сортов, помимо российской, так как есть договоренности о поставках из Азербайджана и Казахстана. Однако полная модернизация нефтеперерабатывающих мощностей завершится не ранее следующего года – только тогда Венгрия и Словакия смогут снизить свою зависимость от российской сырой нефти. Появится возможность перерабатывать более легкие ее сорта.

Елена Лапенко также отмечает, что Словакия и Венгрия могут использовать для поставок нефти альтернативные маршруты, а не только нефтепровод "Дружба": например, Трансальпийский нефтепровод через Чехию и Австрию. Будапешт ожидает расширения его работы к концу этого года. Иными словами, по мнению Лапенко, резкие политические высказывания венгерских политиков из-за украинских атак на "Дружбу" не связаны с экономическими проблемами, которые Будапешт не мог бы со временем преодолеть.