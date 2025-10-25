РФ и Азербайджан синхронно освободили двух арестованных

Россия и Азербайджан вскоре после очередного телефонного разговора между президентами двух стран освободили арестованных ранее лиц, задержание которых несколько месяцев назад вызвало большой резонанс.

В Азербайджане в пятницу суд Хатаинского района Баку отпустил из-под стражи под домашний арест шеф-редактора российского государственного агентства "Sputnik Азербайджан" Евгения Белоусова. 25 октября он улетел из Баку в Россию, сообщила РИА "Новости" представитель российского МИД Мария Захарова.

Азербайджанское издание Minval, в свою очередь, сообщает о том, что в России из-под стражи был освобождён Юсиф Халилов. Издание называет его лидером азербайджанской диаспоры в Воронеже и владельцем крупнейшего городского рынка.

19 октября из Азербайджана уже улетел исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых, которого перед этим также перевели под домашний арест, отмечает "Медиазона". В России тогда же был освобождён из-под стражи бывший директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев.

Картавых и Белоусова задержали в Баку в конце июня. Издание Minval тогда называло их "сотрудниками ФСБ под прикрытием". Задержанию сотрудников российского государственного СМИ предшествовали резкие заявления властей Азербайджана в адрес Москвы в связи с гибелью двух граждан Азербайджана при массовых задержаниях в Екатеринбурге. Кроме сотрудников "Спутника", в Баку были задержаны ещё несколько российских граждан, об освобождении которых пока не сообщалось.

В России, в свою очередь, в августа были арестованы Агаев, которого обвиняли в мошенничестве с правами на спектакли, а также освобождённый сейчас Халилов. Освобождение азербайджанского гражданина, как пишет Minval, "свидетельствует о том, что дипломатические усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева приносят результаты. После встреч Алиева и Путина в Душанбе и телефонных переговоров ситуация вокруг азербайджанской диаспоры в России начала нормализоваться".

Отношения России и Азербайджана обострились в конце прошлого года, после крушения самолёта "Азербайджанских авиалиний", по всей вероятности подбитого зенитным огнём в небе над Россией. В начале октября в Душанбе прошла встреча президентов России и Азербайджана. На переговорах Владимир Путин признал, что азербайджанский пассажирский самолёт в конце декабря прошлого года потерпел катастрофу в результате действий российской ПВО, и пообещал выплатить компенсации. 24 октября Путин и Алиев поговорили по телефону.