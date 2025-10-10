"Кризис эмоций"

Владимир Путин завершил трёхдневный визит в Таджикистан. На пресс-конференции по результатам поездки он заявил, что мигранты России нужны, но они должны соблюдать российское законодательство. Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали торговое соглашение, в нем предусмотрено открытие в РФ отделения МВД Таджикистана для работы с мигрантами.

В ходе поездки Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес ему извинения за сбитый «по ошибке» самолёт AZAL. Выступая перед журналистами, Путин назвал противоречия, возникшие перед странами, не межгосударственным кризисом, а кризисом эмоций.

Исчезнет ли в России мигрантофобия, ослабят ли миграционное законодательство и смогут ли отношения Азербайджана и России нормализоваться? Обсудим с журналистом "Эха Кавказа" Вадимом Дубновым и правозащитницей Валентиной Чупик.