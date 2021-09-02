РФПИ вложил в российские вакцины от COVID-19 39 миллиардов рублей

Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса "Спутник V" 22 миллиарда рублей, в "Спутник Лайт" — 17 миллиардов рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что "Спутник V" — это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риск, в 22 миллиарда рублей", — сказал глава фонда на сессии ВЭФ.

"Наша дальнейшая стратегия в будущем - это использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер", — добавил он.

Согласно выводам группы учёных из Санкт-Петербурга, у полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. Учёные проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч человек с начала июля по август, пишет РБК.

Авторы исследования уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались. Однако с учётом того, что, по официальным данным, к 27 июля 96 процентов вакцинированных в Петербурге получили "Спутник V", можно говорить об эффективности именно этой вакцины. Она составляет 81 процент, говорится в первом независимом исследовании эффективности вакцинации.

Защита от коронавирусной инфекции COVID-19 постепенно растет в течение полугода после вакцинации препаратом "Спутник V". К таким выводам пришла группа ученых из Аргентины (препринт исследования опубликован на портале medrxiv.org).

Исследование провели специалисты из Министерства здравоохранения, Университета Буэнос-Айреса, американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Ученые изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови пациентов, привитых российской вакциной. Образцы были получены в период с января по август 2021 года. Специалисты проанализировали формирование антител и их способность сопротивляться штаммам альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский), дельта (индийский), а также лямбда (выявлен в Перу).

Защита организма против новых штаммов коронавируса, содержащих мутации, увеличивается в течение шести месяцев после вакцинации. В особенности это было отмечено в отношении штаммов бета и гамма. Наблюдения ученых показали, что нейтрализующая способность антител спустя 120 дней после вакцинации значительно выросла по сравнению с показателями, которые наблюдались в течение 42 дней после прививки.

В июле аргентинский Минздрав представил промежуточные данные о ходе вакцинации в стране. На тот момент в Аргентине применили 6,9 млн доз российского препарата – больше, чем китайской вакцины Sinopharm и британско-шведского препарата от AstraZeneca. По данным аргентинских специалистов, какие-либо побочные эффекты были зафиксированы только в 0,55% случаев вакцинации, и большинство из них заключались в повышении температуры и легком недомогании.

В апреле был опубликован отчёт о безопасности вакцин Минздрава Аргентины. В нем содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам. Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.