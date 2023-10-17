Рижскую фирму заподозрили в поставках для Минобороны России

В Латвии начато расследование в отношении компании, которую подозревают в поставках обмундирования для российской армии. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности Латвии.

Сотрудники спецслужбы провели обыски на связанных с компанией предприятиях в Риге и других городах Латвии. Были изъяты документы, носители информации и наличные средства в размере более 500 тысяч евро. Дело возбуждено по статье о косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооружённом конфликте за пределами Латвии.



В пресс-релизе ведомства не указано название компании. По данным издания LETA, речь идет об Arta-F. Журналисты Delfi уточняют, что до возбуждения дела по телевидению Латвии показали сюжет об этой фирме со ссылкой на расследование "Полигон медиа", в котором говорилось, что латвийская компания Arta-F, производящая комплектующие для одежды, сотрудничает с Минобороны России.

В расследовании говорится, что за полтора года войны фирма поставила в Россию продукции по меньшей мере на шесть миллионов долларов. Большую часть комплектующих для обмундирования купил холдинг BTK Group, поставляющий форму для Росгвардии, Следственного комитета и Минобороны.

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