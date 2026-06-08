"У него были планы". Родные погибшего в колонии политзаключенного Владимира Яроцкого не верят в версию о суициде

7 мая утром в колонии №9 города Хадыженск Краснодарского края погиб политзаключенный Владимир Яроцкий, которого за пару публикаций в Интернете внесли в список террористов и экстремистов. Официальная версия – суицид, но родные и друзья Яроцкого уверены, что "ему помогли". По их словам, у Владимира были планы добиться условно-досрочного освобождения, а в июне он просил длительное свидание с матерью.

"Не будьте дураками"

41-летний Яроцкий из Пятигорска отбывал совокупный срок за "осквернение символов воинской славы" и "фейки" об армии РФ. Одно обвинение ему предъявили за публикацию карикатуры на Путина во "Вконтакте", другое – за пост о количестве погибших в Украине российских военных.

Первый суд состоялся в декабре 2023 года. Тогда Яроцкому дали полтора года за карикатуру. На ней художник пишет портрет Путина, однако на холсте появляется изображение мужского полового органа, украшенного георгиевской лентой.

В размещенном на сайте суда тексте приговора мало подробностей, лишь указано, что Яроцкий "признал вину в полном объеме и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", что и было сделано.

– Понятно, что никакого оскорбления ветеранам и погибшим в Отечественной войне в той карикатуре не было. В школе он на Посту №1 (почетный караул у памятника ветеранам ВОВ) вахтой стоял. Уезжать из России Володя не хотел категорически. Он был патриотом своего края, в хорошем смысле этого слова. Этот рисунок был выпадом в сторону конкретного человека, который развязал новую войну. Еще и прикрылся "борьбой с фашизмом", – говорит друг погибшего Георгий (мы меняем имена наших собеседников, находящихся в России по соображениям их безопасности – СР). – Вскоре страничку Владимира прикрыли. Мы не знаем, кто именно – администрация ВКонтакте или эти [силовики]. Но это было еще до его смерти.

Назначенные по делу о карикатуре полтора года прокуратура сочла слишком мягким наказанием. По ее требованию Краснодарский краевой суд отменил приговор, дело вернули следствию, в результате чего в нем появилась вторая статья – о распространении "фейков" про вооруженные силы.

5 декабря Яроцкого арестовали. Пока он сидел в СИЗО, его успели еще и оштрафовать на 350 тысяч рублей за призыв к убийству президента РФ (по версии следствия, в июле 2022 года он разместил пост с призывами к "посягательству на жизнь [Путина], в целях прекращения его деятельности и специальной военной операции").

По версии следствия, 31 июля 2022 года Яроцкий, "находясь по месту своего временного проживания в городе Анапа Краснодарского края, разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовое сообщение, содержащее призывы к посягательству на жизнь Президента Российской Федерации, в целях прекращения его деятельности и специальной военной операции". Согласно постановлению суда, он "полностью признал свою вину".

О какой именно публикации идет речь, не уточняется, но, по словам друзей Яроцкого, на его странице во "ВКонтакте" 31 июля 2022 появился пост с таким текстом: "Ребята, не будьте дураками… Не гибнете за плешивого дурака и его амбиции… Вам мало полгода??? Х**лы СВОЮ землю не отдадут, а мы свою просрали((( поверните оружие на путинское правительство… Пора это закончить… Пора прекратить власть этого фюрера бункерного и всех, кто его облизывает…".

В декабре 2024-го Яроцкого выпустили из СИЗО под запрет определенных действий, а через полгода – 21 мая 2025 года – приговорили к 5,5 годам колонии общего режима и взяли под стражу.

– Обычный парень, катался на сноуборде, диджеил. Работал в ресторанах официантом, потом на стройку пошел, – рассказывает родственница Владимира Ольга. – Он был очень творческий, еще в детстве учился в музыкальной школе на скрипке, потом увлекся гитарой. Играл музыку до последнего, до ареста. Рок, в основном. Но дальше хобби не пошло. Он хотел вообще в театральный поступать. Но родители его просили "выучиться нормальной профессии", в итоге пошел в университет на "Автомобильный сервис". Бросил, недоучился. Не понимаю, почему СМИ пишут, что он якобы художник. Он никогда им не был. А ту картинку, карикатуру, из-за которой его посадили в первый раз – он ведь ее даже не рисовал! Это чужая картинка.

Вторжение России в Украину Яроцкий, по словам его близких, переживал очень тяжело. Его отец родился в Житомире, у матери там до сих пор живут дальние родственники.

– Отец родился в Украине, но еще ребенком уехал оттуда вместе с родителями. О том, как сейчас живет родня по материнской линии, они узнают от дальних родственников. Просто знаем, что с ними, слава богу, пока все в порядке. Володя в целом возмущался ситуацией. Ну как так, война в 21 веке! – вспоминает Ольга. – После первого ареста, когда узнали про ту картинку, в которой его обвиняют, все просто в шоке были. И мать, и отец, и сестра. Что, как? Как за картинку полтора года заключения?!

С момента вынесения приговора и до дня гибели Владимира не прошло и года. Его родные и друзья уверены – это был не суицид.

"Должен был уже выйти по УДО"

До этапирования в колонию в Хадыженске, расположенную примерно в 380 километрах от Пятигорска, Яроцкий успел попасть в больницу ФСИН, нанеся себе порезы.

– Его увозили туда еще из СИЗО. И это тоже не был суицид. Это была попытка защитить себя и протест против происходящего. Он порезал себя так, чтобы его оставили в покое. Там на него давили, угрожали, пытали, – утверждает Георгий. – На последнем судебном заседании судья, которая была знакома с ситуацией, даже сказала ему: "Вот сейчас вас этапируют, и сможете сразу подавать на УДО". Сроки уже позволяли это сделать, если учитывать время, проведенное под арестом. Но заявление у него так и не приняли. Володя сам не понимал, что происходит. Адвокат у него был не по назначению, семья платила за защиту. Он говорил, что администрация колонии отказывается принимать документы. При этом в ИК-9 утверждали: "Никто ничего не подавал".

6 мая 2026 года Владимир звонил матери по телефону из ИК-9. Договаривался о свидании, которое должно было состояться в самое ближайшее время.

– У него были вполне конкретные планы. Они добивались освобождения по УДО, пытались понять, что еще можно сделать и как добиться положительного решения со стороны администрации колонии. Мама собиралась приехать к нему в мае. До этого она была там только один раз – дорога из Пятигорска занимает почти 400 километров, да и количество свиданий ограничено. Но Володя сам ее отговорил. Сказал: давай лучше в июне попробуем согласовать длительное свидание, привези мне то-то и то-то. Поэтому какой тут суицид? Никто из родственников в него не верит. Все считают, что ему помогли, – говорит Ольга.

О гибели Владимира руководство колонии его семье не сообщило.

– Сестра узнала об этом из новостей вечером 8 мая. А дальше были праздничные дни. В итоге тело семье отдали только 12 мая, – рассказывает Ольга. – И как после этого понять, было насилие или нет, если трупные пятна уже по всему телу? Государственный эксперт, конечно, никаких следов насилия не обнаружил. Нанимать независимого специалиста? Семья уже опустила руки. Володю это не вернет. Его кремировали, как он когда-то просил. Он завещал развеять прах на горе Бештау. Наверное, летом родители так и сделают.

По данным правозащитников, гибель Яроцкого стала пятой известной гибелью политзаключенного в России с начала 2026 года.

В конце апреля в колонии погиб бывший шахтер и профсоюзный активист Олег Тырышкин. Перед смертью на 64-летнего заключенного собирали материалы для возбуждения еще одного уголовного дела.

В конце марта в СИЗО умер Владимир Осипов, осужденный к 6,5 годам заключения за то, что назвал вторжение в Украину "позорной войной позорного президента".

8 апреля в СИЗО Комсомольска-на-Амуре покончил с собой 53-летний художник Андрей Акузин, арестованный за антивоенные посты. Росфинмониторинг внес Акузина в "Перечень террористов и экстремистов" после его смерти.

17 апреля в ШИЗО колонии погиб 43-летний блогер-пацифист Веган Христолюб Божий, осужденный за антивоенные ролики и акцию.