Российские архивы остановили доступ исследователей к делам жертв политических репрессий. Документы могли перевести под гриф "для служебного пользования". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание, точная причина остановки выдачи дел неизвестна. Однако газета связывает ситуацию с мартовским приказом Росархива, который устанавливает порядок внесения документов в закрытый перечень "служебной информации ограниченного распространения".

Росархив сообщил, что данные о таких документах получили закрытый статус, пишет "Коммерсантъ". Но одновременно заявляет, что отвечающая за перечень закрытых документов комиссия этот вопрос ещё не рассматривала. Из ответа следует, что документы могли закрыть до принятия финального решения.

В то же время в ведомстве говорят, что перечень закрытых документов уже утверждён, но не опубликован, потому что тоже является закрытым документом.

Закрывать несекретные документы Росархиву разрешили принятые год назад поправки в постановление правительства о служебной информации ограниченного распространения. В документе сказано, что ограничивать доступ можно к данным, "распространение которых может создать потенциальную угрозу интересам Российской Федерации".

Московский адвокат Владимир Редекоп написал запрос в администрацию президента, с просьбой объяснить такое решение. Там ему ответили, что оно вызвано "необходимостью защиты интересов России в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления", "недружественных действий иностранных государств и территорий".

В Кремле заявили, что архивные сведения нужно "защищать от искажения исторических фактов", их ложной интерпретации и "использования в интересах недружественных государств и территорий". Отдельно было отмечено, что среди пользователей архивов "могут быть в том числе иностранные граждане".