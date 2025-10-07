"Росэнергоатом" обвинил ВСУ в атаке на градирню Нововоронежской АЭС

Компания "Росэнергоатом" обвинила Украину в попытке удара по градирне (охладительной башне) Нововоронежской АЭС. Утверждается, что её атаковал боевой беспилотник ВСУ. Ранее в сети появились фото, на которых, как утверждается, запечатлена градирня со следом удара беспилотника.

Как говорится в сообщении "Росэнергоатома", в ночь на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС был подавлен украинский беспилотник. "В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА", - говорится в сообщении.

"Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - сообщили в компании. "Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена", утверждает "Росэнергоатом", обвинив Украину в "очередном акте агрессии" "в сторону российских атомных станций".

Украинские военные предполагаемый удар пока не комментировали.

Над Воронежской областью, по данным российского Минобороны, за ночь были сбиты 18 дронов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. О повреждённой градирне АЭС он не сообщал. Украинские военные предполагаемый удар не комментировали.

Внимание в последнее время привлекает ситуация вокруг расположенной на оккупированной Россией территории Запорожской АЭС. Она уже более 10 дней отключена от внешних источников питания и снабжается только дизель-генераторы. В МАГАТЭ предупреждали, что в длительной перспективе это может быть небезопасным. Обе стороны обвиняют друг другу в нарушении безопасности АЭС. В ходе войны как Россия, так и Украина обвиняли друг друга в попытках ударов в непосредственной близости от действующих АЭС.