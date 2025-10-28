ФСБ провела обыск у критиковавшей Путина Z-блогерки

В России возбуждено уголовное дело в отношении провоенного блогера и колумниста RT Татьяны Монтян. Оперативники ФСБ провели у неё дома обыск и изъяли всю технику, сообщила она в телеграме. Она находится под подпиской о невыезде.

По какой статье возбуждено дело — не сообщается. Монтян внесена в реестр лиц, против которых возбуждены дела по статьям об экстремизме и терроризме. Росфинмониторинг заблокировал ей счета.

По словам Монтян, поводом для уголовного дела стала её публикация в 2022 году, где содержалась фраза "охраноту мочить безо всякого сожаления". Под охранотой подразумевались охранители — так в российских политических кругах называют провластных экспертов и блогеров, в любой ситуации выступающих на стороне власти.

Сама Монтян стала известна как провоенный блогер, на её телеграм-канал подписано больше 400 тысяч подписчиков. Родившаяся в Крыму активистка работала адвокатом в Украине. В 2015 году она была внесена в список сайта "Миротворец" за юридическую поддержку пророссийских сепаратистов. Позже она переехала в Россию.

В 2023 году в Украине против неё было заведено уголовное дело по статьям о призывах к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность страны, коллаборационизм и оправдание российской агрессии. В 2025 она попала под украинские санкции, рассказывает "Настоящее время".

В 2023 году на публикации Монтян с критикой российских властей стали массово жаловались провластные блогеры и публицисты. Российский телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что блогер "крыла матом его президента" [Владимира Путина]. В октябре в телеграм-каналах распространилось видео 2015 года, на котором Монтян называет Путина оскорбительным термином и говорит, что на референдуме о присоединении Крыма к России никто не голосовал.

Монтян назвала уголовное дело против неё "не стоящим выеденного лица". Комментируя включение в список Росфинмониторинга она написала: "Хорошо хоть не иноагентов, и на том спасибо!".