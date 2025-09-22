Списанный зетник. Соцсети – о печальной участи Романа Алехина

19 сентября Минюст РФ впервые внес в список "иноагентов" популярного Z-блогера.

Роман Алехин занимал пост советника бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого в апреле арестовали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. В сентябре появилось видео, на котором Алехин участвует в обсуждении схемы по «отмыванию» денег на гуманитарных поставках участникам СВО. После этого правоохранительные органы сообщили о начале проверки, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

"Медуза" рассказывает, как к Алехину пришел успех и как удача его покинула:

Пик популярности медийных ресурсов Романа Алехина совпал с началом опалы Алексея Смирнова. В декабре 2024 года, спустя менее чем четыре месяца после победы на губернаторских выборах, тот ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию», а уже в апреле 2025-го был арестован по обвинению в получении «откатов» при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Новому главе региона Александру Хинштейну советник с неоднозначной репутацией оказался не нужен. Помимо давнего приговора по делу о мошенничестве, Алехина подозревали в финансовой нечистоплотности уже во время его медийной популярности — например, Z-паблики писали о покупке блогером электрокара за шесть миллионов рублей.

Z-каналы немедленно занялись разоблачением своего бывшего единомышленника. Немедленно появилось целое "расследование".

Война с фейками:

Сегодня Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом. Мы провели расследование деятельности Романа и выяснили, что звание иноагента им абсолютно заслужено.

– Схема с отмыванием средств через фонд Романа Алехина применяется не первый раз.

Своим клиентам он продавал бэушные протезы под видом новых

– Ранее Алехин подозревался в мошенничестве с протезами и средствами реабилитации и был участником 14 уголовных дел по статье 159 (Мошенничество). Своим клиентам он продавал бэушные протезы под видом новых. В одном из уголовных дел он был признан виновным и выплатил административный штраф в 430 тысяч рублей;

– Часть доходов Алехин получал на разные криптокошельки и пользовался услугами сервисов по выводу на биржах, которые не требуют подтверждающих документов. Это, вкупе с регулярными политическими заявлениями, как минимум косвенное подтверждения того, что он может быть иностранным агентом.

– Стоимость активов Романа Алехина, в том числе - бизнесов, около 350 миллионов рублей.

Медиатехнолог:

И вот всю правду мы узнали про него.

Судя по основательности подготовки материала, баранчика готовили давно.

Он, конечно, был бы поумнее, мог бы и раньше догадаться, что в его жизни наступила черная полоса, но, не догадался.

Губернатор Курской области в тюрьме не показался ему намеком на его проблемы.

У других зетников решение Минюста вызвало замешательство. Так ведь могут добраться до любого.

Живов Z:

Я прежде думал, что иноагенты - это те, кто получают иностранные денежные средства за свою публичную, журналистскую или публицистическую деятельность в России, и тем самым работают на иностранные государства. И что статус иноагента сначала надо доказать, т.е. обосновать, что человек деньги получал и вел соответствующую деятельность. Также, мне всегда казалось, что есть незримый барьер здравого смысла, который не позволит делать иноагентами тех, кто активно помогал фронту, прямо или косвенно участвовал в СВО.

Система начала активно жрать своих

Но судя по формулировке Минюста, деньги - не обязательное условие. А еще формулировку "недостоверные сведения направленные на формирование негативного образа военнослужащих РФ" можно прикрутить к кому угодно. Хоть к самым известным в стране пропагандистам, хоть ко мне, хоть к рандомной женщине, чей муж был мобилизован 3 года назад.

Дело в данном случае не в персоналии Романа Алехина. К нему у всех разное отношение. Дело именно в самом подходе и принципе.

Ждали, что скажет главный потенциальный защитник Алехина.

Но Апти Алаудинов немедленно отрекся от своего товарища:





Дмитрий Милин:

Система начала активно "жрать своих", т.е. Z-ников.

Константин Осин:

Какая прелесть. Z-блоггер алехин вслед за марковым стал иноагентом

У меня только один вопрос. Вот допустим, они считают, что марков под влиянием Азербайджана. А алехин в чью пользу иноагент? Дыныры? Лыныры?

Александра Архипова:

Я с неуклонным антропологическим интересом слежу за тем, как развивается внесудебный вид наказания - признание иноагентом (особенно физическим).

Пятничная пушка Минюста начала бить по крылу милитаристов, которые часто ругают Минобороны

Знаете, в чем у российской власти проблема с репрессиями? Их чисто технически нельзя сделать массовыми - не хватит инфраструктуры (полиции, лагерей, тюрем). И даже когда все это было, в 1937-38 годах была придумала дополнительная быстрая система: приговор молниеносно осуществляли «тройки» в особом судебном порядке.

Поэтому сейчас у нас есть два типа преследования: репрессии устрашения и репрессии выдавливания.

Первое - это когда судебным порядком тебя вызывают в полицию, составляют протокол, дают штраф за невинный пост, а потом ты сидишь тихо-тихо. При этом из членов общества тебя не исключают.

Второе (быстрое выдавливание) - это когда надо что-нибудь сделать с особо разговорчивыми, не устраивая судебного процесса. Эксперимент в нашей легистской автократии - давайте придумаем через закон способ быстро заткнуть рот, и так, чтобы суд не шел годами - признан успешным. Признание иноагентом - действие внесудебное, его практически нельзя оспорить и снять.

Но репрессии никогда не бьют только в одно место. Кроме нас, беззубых работников пера, которых не любят за «общих мыслей очертанье», пятничная пушка Минюста начала бить по крылу милитаристов, которые часто ругают Минобороны. И вот Минообороны нанесло ответный удар.

Вчера иноагентом стал Z-военкор Алехин. Его уже называют в сетях «СВиноагентом». Поэтому на локальном иноагентском меме он изображен пятачком.

Кстати, и прокремлевского политолога Маркова, тоже ставшего иноагентом - теперь называют Иномарковым.

Блогеры не без злорадства вспоминают, как еще недавно Алехин обличал "иноагентов":





Роман Алехин сразу же стал ставить плашку "иноагента", но в своем телеграм-канале пытается оправдаться и обвинить во всем губернатора Курской области Александра Хинштейна:

Финансирование от иностранцев не получал никогда. Понятно, что это абсурдно.

Само признание также считаю абсурдным, так как с февраля 2022 года почти вся работа канала - информационное противоборство информационному влиянию противника - раскрытие инструментов влияния на наших граждан. Заканчиваю книгу "Гибридные войны США против России". Но пока ляжет в архив, видимо - опасна она стала для кого-то в стране, как оказалось.

Еще более абсурдно это видится, так как нахожусь в Миротворце и под персональными санкциями Зеленского. (...)

Это нарушает все смыслы, которые есть у Макиавелли и других мыслителей

В телеграм уже начала формироваться главная версия: иноагентство мне инициировал губернатор Курской области. И я также склоняюсь к этой версии, как и к версии, что оттуда же шла и провокация с тем видео. Так что о здравии и вразумлении его и главного его соратника с известного СМИ молюсь уже больше недели. И именно это печалит меня больше всего - что такие инструменты как иноагентство, не говоря уже про уголовное преследование, размываются и становятся не федеральными, а местечковыми. То есть, их уже может применять губернатор для того, кто осмелился даже на легкую конструктивную критику действий властей. Хотя, у меня даже и не критика была, а больше - предложения. Но и это сегодня в Курской области под запретом.

Думаю, провокации будут еще, журналисты, участвующие в созданной провокации, угрожали моей супруге, что пойдут в школу к моему 9-летнему сыну-инвалиду, чтобы и через него начать давление. То есть - святого нет ничего у тех, кто это создал.

Именно это напрягает меня как государственника, так как это нарушает все смыслы, которые есть у Макиавелли и других мыслителей. А нарушение этих смыслов в истории приводило к плачевным последствиям. "Враг народа" иноагент - это слишком острое оружие, чтобы им могли распоряжаться губернаторы для решения своих личных проблем в регионе.

Знаток Z-сообщества Иван Филиппов резюмирует:

когда я говорю, что Алехин буквально самый глупый из всех z-авторов, я ВООБЩЕ НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЮ