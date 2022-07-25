"Вёрстка": Глава РКН не задекларировал активы на 600 млн рублей

Глава Роскомнадзора Андрей Липов и члены его семьи владеют недвижимостью и автомобилями на общую сумму как минимум 600 млн рублей, – выяснили журналисты издания "Вёрстка". С тех пор, как Липов возглавил ведомство, он не публиковал декларации о доходах.

Согласно расследованию "Верстки", семья Липова владеет двумя квартирами в престижных районах Москвы, участком площадью 4.4 тыс кв м в охраняемом коттеджном поселке в Каменке и двумя особняками площадью 1 тыс кв м, а также автомобилями Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado.

За период с 2012 по 2018 годы, когда была приобретена большая часть этого имущества, совместный заработок Андрея Липова и его жены Оксаны составили 58 млн рублей, что на порядок ниже общей стоимости приобретённого имущества.

По закону "О противодействии коррупции" российские чиновники обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе, публикуя декларации на сайте их ведомств. Однако Андрей Липов не делает этого последние два года.