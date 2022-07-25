"Вёрстка": Глава РКН не задекларировал активы на 600 млн рублей

Глава Роскомнадзора Андрей Липов и члены его семьи владеют недвижимостью и автомобилями на общую сумму как минимум 600 млн рублей, – выяснили журналисты издания "Вёрстка". С тех пор, как Липов возглавил ведомство, он не публиковал декларации о доходах.
Согласно расследованию "Верстки", семья Липова владеет двумя квартирами в престижных районах Москвы, участком площадью 4.4 тыс кв м в охраняемом коттеджном поселке в Каменке и двумя особняками площадью 1 тыс кв м, а также автомобилями Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado.
За период с 2012 по 2018 годы, когда была приобретена большая часть этого имущества, совместный заработок Андрея Липова и его жены Оксаны составили 58 млн рублей, что на порядок ниже общей стоимости приобретённого имущества.
По закону "О противодействии коррупции" российские чиновники обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе, публикуя декларации на сайте их ведомств. Однако Андрей Липов не делает этого последние два года.
- Прежде, чем возглавить Роскомнадзор в 2020 году, Андрей Липов работал в Администрации президента, где был начальником управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Он курировал разработку так называемого закона о суверенном интернете - пакета поправок в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации". После их принятия в 2019 году операторы связи обязаны проводить трафик только через специальные точки, которые Роскомнадзор напрямую контролирует и благодаря этому может блокировать доступ к любому ресурсу.
- После начала военного вторжения России в Украину Роскомнадзор заблокировал более 5 тыс сайтов, включая ресурсы оппозиционных активистов и СМИ.
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