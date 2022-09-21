Роскомнадзор пообещал блокировать СМИ за дискредитацию мобилизации

Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за распространение информации о мобилизации, полученной не из официальных источников.

При подготовке материалов о мобилизации следует "использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти", говорится в заявлении Роскомнадзора.

Распространение информации из других источников – ложной, по мнению Роскомнадзора, – "влечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов", предупреждает ведомство. Из-за того, что практически все сайты работают по шифрованному протоколу HTTPS, заблокировать одну его страницу невозможно – блокируется доступ ко всему ресурсу.

Своё требование Роскомнадзор мотивирует законом. В документе указано, что к запрещённой для публикации относятся среди прочего "призывы к воспрепятствованию использования вооружённых сил России в целях поддержания международного мира и безопасности". Согласно методичкам Минюста, такие высказывания дискредитируют российскую армию.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране "частичную" мобилизацию и подписал соответствующий указ. Из документа не следует, что мобилизация является частичной, так как никакими параметрами она не ограничена.