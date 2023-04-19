Роскомнадзор утвердил критерии так называемой пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

Под критерии, которые теперь позволят отнести контент к так называемой пропаганде ЛГБТ, попадают сайты, которые:

- формируют положительную оценку к тем, кто состоит в ЛГБТ-отношениях;

- создают искаженное представление о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений (такая формулировка используется в официальных документах);

- оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ.

Приказом также утверждается блокировка информации, направленной на формирование положительного образа к смене пола.

Согласно приказу Роскомнадзора, ресурс будет включен в единый реестр запрещенных сайтов, если будет публиковать данные, которые направлены на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, а также убеждающие пользователя в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним.

С 1 сентября 2023 года сайты, на которых размещается такая информация, будут включаться в реестр запрещенных в России и блокироваться.

О разработке этих критериев стало известно в январе 2023 года. Тогда же Роскомнадзор, как писали "Ведомости", подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к так называемой пропаганде ЛГБТ+, и разослал его видеосервисам. В список вошли фильмы "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем", сериалы "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно".