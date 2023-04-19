Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Роскомнадзор утвердил критерии так называемой пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.

Под критерии, которые теперь позволят отнести контент к так называемой пропаганде ЛГБТ, попадают сайты, которые:

- формируют положительную оценку к тем, кто состоит в ЛГБТ-отношениях;

- создают искаженное представление о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений (такая формулировка используется в официальных документах);

- оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ.

Приказом также утверждается блокировка информации, направленной на формирование положительного образа к смене пола.

Согласно приказу Роскомнадзора, ресурс будет включен в единый реестр запрещенных сайтов, если будет публиковать данные, которые направлены на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, а также убеждающие пользователя в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним.

С 1 сентября 2023 года сайты, на которых размещается такая информация, будут включаться в реестр запрещенных в России и блокироваться.

О разработке этих критериев стало известно в январе 2023 года. Тогда же Роскомнадзор, как писали "Ведомости", подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к так называемой пропаганде ЛГБТ+, и разослал его видеосервисам. В список вошли фильмы "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем", сериалы "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно".

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. По закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, за это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
  • После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов, многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений.
  • Путин нередко касается темы традиционных ценностей, часто сводя их к неприятию идей гендерного равенства и прав ЛГБТ. Почти в каждом его выступлении на эту тему фигурируют так называемые родители номер один и номер два, якобы заменяющие на Западе отца и мать, и критика так называемой пропаганды ЛГБТ.
  • Закон был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует ЛГБТ+-сообщество.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG