Роскомнадзор утвердил критерии так называемой пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации.
Под критерии, которые теперь позволят отнести контент к так называемой пропаганде ЛГБТ, попадают сайты, которые:
- формируют положительную оценку к тем, кто состоит в ЛГБТ-отношениях;
- создают искаженное представление о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений (такая формулировка используется в официальных документах);
- оправдывают отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ.
Приказом также утверждается блокировка информации, направленной на формирование положительного образа к смене пола.
Согласно приказу Роскомнадзора, ресурс будет включен в единый реестр запрещенных сайтов, если будет публиковать данные, которые направлены на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, а также убеждающие пользователя в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним.
С 1 сентября 2023 года сайты, на которых размещается такая информация, будут включаться в реестр запрещенных в России и блокироваться.
О разработке этих критериев стало известно в январе 2023 года. Тогда же Роскомнадзор, как писали "Ведомости", подготовил список фильмов и сериалов, которые относятся к так называемой пропаганде ЛГБТ+, и разослал его видеосервисам. В список вошли фильмы "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем", сериалы "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно".
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. По закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, за это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
- После этого Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации более 200 сайтов, многие книжные магазины сняли с продажи продукцию, в которой можно найти упоминание нетрадиционных сексуальных отношений.
- Путин нередко касается темы традиционных ценностей, часто сводя их к неприятию идей гендерного равенства и прав ЛГБТ. Почти в каждом его выступлении на эту тему фигурируют так называемые родители номер один и номер два, якобы заменяющие на Западе отца и мать, и критика так называемой пропаганды ЛГБТ.
- Закон был резко раскритикован правозащитными и ЛГБТ+ организациями, отметившими, что он усиливает стигматизацию и дискриминирует ЛГБТ+-сообщество.
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