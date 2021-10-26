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Роскомнадзор включил в реестр социальных сетей Telegram и LiveJournal

Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу LiveJournal, теперь они обязаны блокировать запрещенную в России информацию.

Как рассказали "Интерфаксу" в ведомстве, в настоящий момент в реестр социальных сетей помимо Telegram и LiveJournal включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий.

Запрещены также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях, а также контент, который "оскорбляет общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к обществу, государству", органам государства и его символам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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