Суд рассмотрит вопрос о лишении "Новой газеты" лицензии СМИ

Суд в Москве рассмотрит вопрос о лишении лицензии СМИ "Новой газеты". Ранее Роскомнадзор два раза выносил предупреждение изданию. По закону, этого достаточно, чтобы признать его регистрацию недействительной.

Об обращении Роскомнадзора в Басманный суд первым сообщило агентство городских новостей "Москва". Иск зарегистрирован 26 июля, следует из картотеки дел, у судьи есть три дня для решения вопроса о его принятии.

"Новая газета" выпускалась с 1993 года. В конце марта она приостановило выпуск. Редакция отметила, что российское законодательство не позволяет журналистам освещать ход войны с Украиной.

Часть сотрудников стали работать в зарегистрированном в Латвии издании "Новая газета.Европа". Часть — выпускать журнал "Новая рассказ-газета". Оба сайта были заблокированы в России Роскомнадзором по требованию прокуратуры — через 10 и через 7 дней после запуска соответственно.