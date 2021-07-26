Самолет "Белавиа" совершил экстренную посадку в Домодедово

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Это следует из данных сервиса FlightRadar24. Как сообщают "Известия", у самолета оказался неисправен датчик температуры масла в двигателе.

Речь идет о рейсе BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени. Ранее СМИ сообщили, что самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.