Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Говорит НеМосква"

Роскомнадзор заблокировал сайт независимого издания о жизни российских регионов "Говорит НеМосква". Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Какие именно публикации послужили причиной блокировки, изданию не сообщили.

Команда "НеМосквы" заявила, что была готова к такому обороту событий. Сейчас журналисты готовят зеркало, чтобы можно было пользоваться сайтом без VPN, и продолжат вести страницы в социальных сетях.