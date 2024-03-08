Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Говорит НеМосква"

Роскомнадзор заблокировал сайт независимого издания о жизни российских регионов "Говорит НеМосква". Об этом говорится в телеграм-канале издания.
Какие именно публикации послужили причиной блокировки, изданию не сообщили.
Команда "НеМосквы" заявила, что была готова к такому обороту событий. Сейчас журналисты готовят зеркало, чтобы можно было пользоваться сайтом без VPN, и продолжат вести страницы в социальных сетях.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер (сейчас – X), а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок россияне используют VPN-сервисы, которые тоже блокируют российские власти.
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