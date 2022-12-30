Роскомнадзор заблокировал сайт "Очевидцы" о реакциях людей на войну

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Очевидцы 24 февраля", который рассказывает о том, как война в Украине изменила жизнь обычных людей. Героями проекта становятся и россияне, и украинцы.

Причины блокировки сайта ведомство не называет, уведомления авторы проекта не получали. Созданием "Очевидцев" занимались журналисты томского агентства ТВ2, который власти заблокировали вскоре после начала российского военного вторжения в Украину.

Главный редактор проекта Виктор Мучник сообщил, что несмотря на блокировку "Очевидцы" продолжат работать в социальных сетях - Youtube, телеграме и прочих, а также обходить блокировку через зеркала сайта и VPN. Он назвал решение Роскомнадзора "высокой оценкой работы" команды.

Проект "Очевидцы 24 февраля" был запущен в апреле. В сентябре для него был создан отдельный сайт. Авторами собрано уже несколько сотен видео- и текстовых свидетельств людей, живущих сегодня в России, в Украине и еще в полутора десятках стран о том, что произошло с ними и их близкими после начала войны.