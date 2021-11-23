Расследовательское издание "Важные истории" удалило текст о связи главы государственного "Ростеха" с многомиллиардным бизнесом переработки мусора по требованию Роскомнадзора. Регулятор посчитал, что журналисты распространяют материалы нежелательной организации. О ситуации рассказывается в телеграме издания.

В материале утверждалось, что бизнесмены, близкие к Чемезову, получили контроль над крупнейшими предприятиями в сфере переработки мусора. Одно из них, с выручкой больше 3 миллиардов рублей, было выкуплено у "Ростеха" за 300 тысяч рублей. Ещё одна компания была выкуплена бывшим замдиректором "Ростеха" минимум в четыре раза дешевле оценки, рассказывали журналисты.

Расследование "Важных историй" было выпущено совместно с изданием "Проект". Его юридическое лицо позднее было признано в России нежелательной организацией и ликвидировано. Главный редактор "историй" Роман Анин извинился перед коллегами из "Проекта" и читателями за удаление текста.

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Роскомнадзор пригрозил заблокировать "истории". "Я как главный редактор и автор этой заметки, выбирая между её удалением или блокировкой всех статей — как прошлых, так и будущих, — решил удалить свою заметку", — объяснил он свою позицию. Он пообещал, что ситуация "вскоре изменится", а материал будет восстановлен на сайте.

"Важные истории" и Роман Анин внесены в России в список СМИ-иностранных агентов.