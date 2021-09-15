В России начали блокировать VPN-сервис Red Shield

Российские власти начали блокировать Red Shield VPN с помощью оборудования для изоляции Рунета, об этом сообщил основатель сервиса Владислав Здольников.

Он связывает это с публикацией списков "Умного голосования", в которых рекомендуется отдать голос за конкретных оппозиционных кандидатов и таким образом не допустить избрания членов партии "Единая Россия". Здольников отметил, что планирует подать в суд на Роскомнадзор и затем обратиться в ЕСПЧ.

3 сентября Роскомнадзор объявил о блокировке еще шести VPN-сервисов, работа которых была признана нарушающей российское законодательство. Заблокированы сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. В сообщении Роскомнадзора говорилось, что "использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду".

После этого у пользователей крупных игровых и стриминговых сервисов возникли сложности с доступом. Источники "Коммерсанта" в "большой четверке" операторов рассказали, что сложности возникли из-за оборудования, которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках так называемого закона об изоляции Рунета.

6 сентября политик Леонид Волков заявил, что Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования". А "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на сайт "Умного голосования" и на его "зеркала".