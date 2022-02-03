Власти не смогли найти организаторов провластного митинга в Грозном

Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло найти организаторов провластного митинга в центре Грозного на который, по утверждению местного агентство, собралось 400 тысяч человек. Организаторы могли бы быть наказаны за нарушение правил карантина в пандемию, но наказывать оказалось некого. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Митинг прошёл второго февраля. На него, по данным редакции Кавказ.Реалии, обязали прийти бюджетников. Митингующие несли типовые плакаты с перечёркнутыми фото семьи судьи, правозащитника и оппозиционного блогера Янгулбаевых, а затем демонстративно их ломали, били палками и топтали.

Мероприятие официально не было согласовано с властями, однако в нём приняли участие приближённые главы Чечни Рамзана Кадырова. Собравшиеся требовали от Путина привлечь к ответственности журналиста "Новой газеты" Елену Милашину, правозащитника Игоря Каляпина, а также прекратить деятельность в России "Новой газеты", телеканала "Дождь" каляпинского "Комитета против пыток".

Полиция не вмешивалась в ход мероприятия. По оценке собеседников Кавказ.Реалии в нём приняли участие до 30 тысяч человек, по другим оценкам — несколько тысяч.

Комитет против пыток признан российскими властями иностранным агентом. Телеканал "Дождь" — СМИ-иностранным агентом. Там с этими решениями не согласны.