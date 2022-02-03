"Кадыров и есть Россия". Рунет о новых угрозах чеченских властей

Чеченские власти продолжают сыпать угрозами в адрес семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева (его мать была насильно увезена в Грозный из Нижнего Новгорода, а отец, бывший судья, вскоре после этого покинул Россию).

На этот раз ярко выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. В своём Инстаграме он сообщил, что считает всех Янгулбаевых кровными врагами, и пригрозил им смертью: "Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть".

Игорь Драндин:

Чеченцы продолжают возить Путина мордой по столу.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, передает телеграм-канал 1ADAT.

Кремль снова проглотит очередную дикую выходку Кадырова. Ни уголовных дел, ни операции по наведению конституционного порядка в Чечне мы не увидим.

Слабый трусливый Президент – горе для страны.

Илья Яшин:

Просто невообразимо: депутат Госдумы открыто угрожает отрезать головы семье федерального судьи, назначенного Путиным. И опять в Кремле всё это молча проглотят и сделают вид, что ничего не происходит. Песков скажет, что ничего такого не слышал и чеченским языком не владеет. Путин на пресс-конференции снова начнет рассказывать, как он порядок в Чечне навел, а у Кадырова просто есть свои особенности. Полиция, ФСБ - все стыдливо промолчат.

А министерство финансов продолжит безропотно отгружать Рамзану и его бандитам по 300 миллиардов рублей в год. Потому что надо платить дань.

Позорище.

Кирилл Гончаров:

Сегодня профессия переводчика самая опасная в России. Не рекомендую.

Александр Плющев:

Самое примечательное здесь, конечно, это угроза перерезать горло тем, кто переведет эти слова (тоже обещания перерезать горло) на русский язык. С одной стороны, может показаться, что автор хочет таким образом предупредить обсуждение этих угроз, так сказать, на федеральном уровне, где мало кто понимает чеченский язык, но почти все понимают русский. С другой стороны, трудно представить, что такое останется незамеченным. И мне кажется, что это как раз-таки способ как можно шире заявить о своих претензиях резать головы направо и налево именно что на федеральном уровне. Понятно, что автор (в широком смысле этого слова) давно не сомневается в таком праве, сейчас он просто хочет его не то чтобы формализовать, но заставить русскоязычную публику это принять как должное. Как принимают они.

Дмитрий Бавырин:

Отрезать людям головы требует депутат Делимханов, а экстремистом признали блогершу Соболь.

Вы находитесь здесь.

Николай Травкин:

Вы не смотрите, что у них «корочки» и значки на пиджаках одинаковые. На самом деле есть депутат и ДЕПУТАТ.

К примеру, депутат от КПРФ тов. Рашкин за разделку туши лося удостоился отдельного заседания ГДумы с личным участием Генпрокурора.

А вот депутат г-н Делимханов от ЕР головы людям грозит отрезать и ГД с Генпрокурором как воды в рот набрали.

Алёна Попова:

Кстати, вопрос: а что теперь всем можно угрожать резать головы гражданам России или только избранным? А то там уже присоединился к угрозам целый сомн чеченских силовиков. Всем можно? Или кому-то можнее можно? Или если это именно коллектив, то тем более можно или как? И всем ли именно гражданам России можно так угрожать или есть, например, те, кому совсем-совсем так угрожать отрезанием головы нельзя? Если вдруг кому-то угрожать можно, а кому-то нельзя, то хотелось бы видеть комментарии к статьям УК РФ, где эта избранность разъяснена, а то ведь так и запутаться можно. Вот будут кому-то угрожать голову отрезать, а окажется, что это законно, а ты и не знаешь.

Хотелось бы ещё уточнить, извините, а если как шум пройдёт, головы все же гражданам России отрежут, то причинно-следственной связи не будет установлено, верно? А если потом отрезание голов станет нормой в разборках понял-понял, то это и есть стабильность? Верно?

Лев Шлосберг:

После криминального заявления депутата Госдумы РФ от Чечни Адама Делимханова об отрезании голов всем членам семьи Янгулбаевых и высказавшихся после него за это же уголовное действие представителей силовых ведомств Чечни при нормальном государстве должны были последовать немедленные увольнения всех этих силовиков российскими федеральными руководителями – Шойгу, Колокольцевым, Золотовым, Чуприяном с лишением высказавшихся за убийства всех званий и возбуждением уголовных дел, но этого не произошло. Силовики Российской Федерации постыдно безмолвствуют. И это означает, что не они сейчас главные силовики в России, а Кадыров. Силовая машина Путина капитулировала перед Кадыровым. Это показывает абсолютное бессилие Путина в отношении Кадырова. Он своими руками выкормил политика, которого уже не может контролировать.

Дмитрий Колезев:

Рамзан Кадыров действует по проверенному сценарию. Повышает ставки, предлагая всем членам своего клана высказаться насчет Янгулбаевых. И те говорят про «отрезать головы». Это намек, что чеченская элита поддерживает Кадырова в этой ситуации, не отвернется от него в случае какого-либо конфликта с федеральным центром (так это или нет на самом деле, мы не знаем).

Одновременно в центре Грозного собирается митинг (официально — 400 тысяч, в реальности, скорее всего, существенно меньше). На нем жгут портреты Янгулбаевых. Это напоминание о том, что Кадыров контролирует и чеченские массы, за ним люди, которые тоже поддержат его в любом конфликте (тут еще меньше уверенности, что дело обстоит именно так).

Напоминания эти в первую очередь для Кремля и московских силовиков. В Кремле все слышат и продолжают привычно увиливать от комментариев по поводу звучащих угроз.

Владимир Милов:

Обычный день в правовом государстве.

В Грозном прошел митинг против семьи судьи Янгулбаева. Туда массово сгоняли студентов и бюджетников. В центре города топтали и сжигали фотографии Абубакара, Ибрагима и Сайди Янгулбаевых и насылали на них проклятья.

Государственные СМИ Чечни заявили, что в этом колоритном мероприятии участвовали 400 тысяч человек. При этом всё население Грозного — 324,6 тысяч. Даже на митинги выходят 146%, вот что значит — народная поддержка Кадырова!

Ряд чеченских высокопоставленных силовиков и чиновников опубликовали угрозы Янгулбаевым: «Мы найдем вас и оторвем ваши головы. И когда мы оторвем ваши головы, нас будет ждать награда. И это будет наш джихад, с позволения Аллаха».

Чуть ранее кровную месть Янгулбаевым объявил депутат Госдумы Адам Делимханов. Как и тем, кто переведёт его слова на русский.

Жену Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали на два месяца. Больную диабетом женщину выволокли из квартиры босиком и без верхней одежды и увезли в Грозный — как свидетеля. А теперь сделали обвиняемой — якобы она расцарапала лицо какому-то хрупкому чеченскому менту.

Всё это выглядит так, будто они показательно упиваются своей безнаказанностью. Какой-то новый уровень плевка на все мыслимые и немыслимые нормы.

Вот во что превратил Путин Россию. В страну, где талибы — «нормальные мужики», а в списках террористов и экстремистов — Чанышева, Соболь и Навальный. Где безумный убийца, дремучий террорист и конченая мразь — Герой России и глава целого региона. Где сажают за комментарии в соцсетях, а за публичные угрозы отрезать голову и устроить джихад никому ничего не будет.

Борис Вишневский:

Невнятное блеяние из Кремля и Госдумы в ответ на заявления Кадырова и Делимханова очень показательно. Зато чиновники и депутаты храбро бросают вызов НАТО. Угадайте с трех раз, если бы подобные публичные заявления в адрес оппонентов из власти позволил бы себе оппозиционный политик - через сколько минут было бы возбуждено уголовное дело?

Аркадий Дубнов:

Понимаем ли мы, что невероятно вздувшееся нынче грозненское эго победоносно тестирует на наших глазах эго кремлевское, и что само по себе это тестирование может оказаться гораздо болезненнее для судеб правящей в России власти, да и для всех нас, чем противостояние этой власти с НАТО и прочими супостатами?

Сергей Пархоменко:

Кажется, мы отвлеклись. Или увлеклись.

Ждали войны с Украиной или, может быть, даже войны с Европой через голову Украины.

А война, похоже, гораздо более вероятна с другой стороны. Если вы когда-нибудь пытались представить себе, как может начаться третья Чеченская война,- то теперь у вас есть ответ: вот так.

Глеб Морев:

Ждали нападения Украины, меж тем на российскую государственность опять напала Чечня.

Владислав Юсупов:

У Кадырова звериное чутьё.

Пожалуй, это слышали и, быть может, даже лично наблюдали многие.

Рамзан совершенно безошибочно чувствует силу или слабость человека. Этого у него не отнять.

Но сейчас эта самая «чуйка» сыграла с ним злую шутку: инстинктивно и подсознательно Кадыров начал играть против Кремля на фоне непростой для России ситуации в переговорах с НАТО.

Бета-самец, совершенно сам того не желая, укусил альфу за ногу в тот самый момент, когда тот стоял нос к носу с вожаком другой стаи (простите мне эту аналогию, но уж очень точно она подходит к ситуации с Кадыровым), таким образом подставив альфу и сыграв на руку противнику.

Как Шура Балаганов не смог подавить инстинкты, так и Кадыров оказался беспомощен перед своей натурой.

Стас Кувалдин:

А ведь, наверное, отношения Путина и Кадырова (РФ и Чечни) выглядят примерно так, как в идеале в Москве представляют отношения с миром. Ну, то есть договор о разделе сфер влияния, когда в пределах своей сферы царек может делать все, что угодно - в том числе над приписанным к его сфере населением. Ну, до тех пор, как стабильность гарантируется. Если нет, то договор пересматривается в какую-то сторону.

С Лукашенко все выглядит тоже похожим образом.

Это, конечно, экстремальные примеры - ну, то есть Путин не требует, чтобы ты обязательно становился людоедом на своей территории. Но если ты хочешь или не знаешь, как можно иначе, то в общем с ним об этом договориться можно.

В Москве, в общем , наверное, не хотят есть людей. Но желают, чтобы такое право никто не оспаривал. И по мере углубления спора, возможно, вживаются в образ.

Сергей Медведев:

Чечня с резанием голов играет сейчас с Россией в ту же самую игру, что и Россия с миром все эти месяцы: изображает из себя умалишенного с пеной у рта и ножом в руке. Пусть посмотрят в зеркало, полюбуются.

Дмитрий Гудков:

У Кадырова нет никакого обострения. В обещаниях его прихвостней отрезать головы и устраивать теракты в Европе нет ничего нового, как и в похищениях людей. Все это мы уже видели много раз – и много раз забывали, в точности по Фрейду, вытесняя подальше в подсознание.

Кадыров там и сидит: бородатый, рычащий. Он никуда не пропадает, он всегда был таким – просто мы старались избавляться от ужаса, очень тщательно его не замечать,

А замечать нужно. И помнить нужно – всегда.

Помните Халимат Тарамову? Июнь прошлого года. Силовики Кадырова похитили девушку из шелтера в Дагестане. Где она сейчас? Жива ли? – Вытеснили и забыли, отшатнулись от правды о том, что человека могут похитить просто так и ничего за это не будет. С правдой неудобно жить. У нас же тут цивилизация, Apple Pay и новое кафе вчера открылось.

Год назад, Нижний Новгород, братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев. Похищены силовиками Кадырова, уже год в плену. История идентична истории Заремы Мусаевой, только что ее обвиняют в нападении на силовика, а братьев – в пособничестве террористам. Доказательства там одинаковые – их нет. И как, помните о Салехе и Исмаиле?

Можно уходить дальше и глубже. Вспоминать все статьи «Новой газеты», например, недавний рассказ о том, как полк имени Ахмата Кадырова убивает людей, потом делая из их трупов боевиков.

Можно вспомнить убийство Бориса Немцова. Анны Политковской. Многочисленные атаки за границей на врагов Кадырова. Да и Делимханов не сегодня выронил в Думе золотой пистолет. И не сегодня, например, заказал убийство врагов Кадырова в Турции (а в ноябре).

Кадыров никуда не пропадает. Он всегда такой. Просто на семействе Янгулбаевых сейчас сошлось множество лучей. Бывший судья. Центральная Россия. Канал «1ADAT». Мгновенная съема событий СМИ. И получилось, что этот мощный прожектор высветил тот темный угол подсознания страны, в котором в паутине сидит Кадыров и гложет кости своих жертв. И опять стало страшно. И опять будет вытеснение.

А власть – ну, та, что в Кремле, – всегда ведет себя одинаково. Или молчит, или поддерживает. Ведь все забыли это фото, правда? А это всего лишь 2016 год. И весь телебомонд, всякие там басковы, стояли с такими же плакатиками.

Потому что Кадыров не просто всегда с Россией, как праздник. Он и есть Россия. Не та эфемерная, что-то там про прекрасное будущее. А настоящая. Где одни менты ломают руки другим от общей озверелости, где пытают швабрами (и пытали еще в начале нулевых кадыровские соколы, читайте «Новую»), где размазывают печень по асфальту и собирают весь Грозный, как сегодня, на митинги. А уж устроили они резню в «Шарли Эбдо» или только хотят отрезать головы – это тонкости.

Хотелось бы, чтобы сегодняшняя ситуация была не забыта. И, может, новые жертвы не умрут в тишине, а общество вновь не спрячется в подушку от реальности.

Алексей Захаров:

Читаю комментарии по поводу последних действий Кадырова. Многие пишут про это так: действия Кадырова наносят Путину репутационный вред, но Путин больше не контролирует ситуацию, и поэтому старается делать вид, что ничего не замечает.

Я немного по-другому на это смотрю. Создание параллельных силовых структур, подчас враждующих друг с другом и подконтрольных лично диктатору - одна из стратегий, используемых диктаторами для укрепления своей власти. Ни в одной структуре не должна возникнуть достаточно сильная для военного переворота коалиция - а при необходимости, разные ведомства можно использовать друг против друга. Исследования показывают, что такая стратегия действительно "работает", снижая вероятность успешного переворота, но при этом деморализует вооруженные силы и делает страну более уязвимой перед лицом внешней угрозы.

Алина Витухновская:

Фигура Рамзана Кадырова — это рукотворный жупел путинизма, используемый им в качестве средства устрашения внутренних врагов. Почему происходит именно так? Да просто, чтобы делать грязную работу чужими руками.

Существует распространенный миф о том, что в горах сидят якобы сверхлюди с длинными бородами и грозными профилями. Которым позволено все и на родине, и в России. А кремлевские чуть ли не платят им дань. На самом деле огромные ассигнования, которые идут в Чечню, просто пилятся на федеральном уровне на радость всем участникам процесса.

Александр Скобов:

Оценки политики путинского Кремля в отношении кадыровского режима со стороны либеральных наблюдателей страдают тем же изъяном, что и их оценки прочих направлений политики путинского Кремля. А именно – недопониманием природы и целей путинского режима, недооценкой масштабов и осознанности его «замахов».

Общее место в рассуждениях – позорная вассальная зависимость Путина от Кадырова вытекает из того, что Кадыров и его режим оказался для Путина единственным инстркментом подавления национально-освободительной борьбы чеченского народа. Инструментом формального удержания Чеченской Республики под российским флагом. Чисто символического удержания. Все же на самом деле видят, что Чеченская Республика не является и уже не будет являться частью России.

Но за поддержание этой видимости, имющей изначально ключевое значение для легитимации путинского режима, чечнскому Бэби Доку и его тонтон-макутам позволено все. Как в самой Чеченской Республике, так и в России. Этот фактор, несомненно, имеет место. Но у режима Путина есть еще, как минимум, две причины прикрывать, поощрять и поддерживать кадыровщину.

Во-первых, кадыровская Чечня, как и лукашистская Беларусь, является для Путина полигоном отработки новых тоталитарных практик. Обкатки тех принципов, на которых кремлевский гитлереныш осознанно и целенаправленно перестраивает Россию. Обе периферийные диктатуры для Путина – не неизбежное зло, которое он вынужден терпеть, а высокий идеал, к которому стремится он сам.

Во-вторых, в лице кадыровской диктатуры (а в перспективе – и фашистской диктатуры Лукашеску как части «союзного государства») собран очень удобный и эффективный «внешний инструмент» уже ничем не сдерживаемого террора против инакомыслящих внутри России. Инструмент, который легко вернет в российское общество в полном объеме «страх и ужас» 37-го года.

«Новый тридцать седьмой» может выглядеть примерно так. Кадыровские «суды» будут признавать «экстремистскими» высказывания представителей московского либерального бомонда. Кадыровские «правоохранительные органы» будут возбуждать против них уголовные дела. А кадыровские тонтон-макуты будут доставлять их из Москвы в кадыровские подвалы. Впрочем, у тех, кто поведет себя «правильно», будет шанс попасть в подвалы Лукашеску. Тоже страшно, но все-таки не так.

Даже незначительного числа таких случаев будет достаточно, чтобы страх и ужас надежно сковал московскую либеральную общественность. Чтобы она самозаткнулась. Вот такой постмодернистский «37-й». А кто сказал, что он будет в точности копировать оригинал?