Разлив нефти под Новороссийском несопоставим по масштабу с аварией под Норильском в мае прошлого года, когда в окружающую среду вылилось дизельное топливо. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тысяч тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы, потому что 19 тысяч тонн — это огромный резервуар", — отметила Радионова.

"На сегодняшний момент мы понимаем, что аварийные задвижки сработали оперативно. Компания говорит — от трех до пяти минут. Мы это проверим, мы никому на слово не верим, все-таки мы контролеры", — сказала глава ведомства. ППока Росприроднадзор не может точно сообщить, сколько нефти вылилось в Черное море. Ведомство не опирается на снимки со спутников при оценке площади возможного загрязнения.

Нефть разлилась в порту Новороссийска, в районе поселка Южная Озереевка, 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции). Выброс нефти произошел через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 квадратных метров. Разлив нефти, уточняли в КТК, был локализован к вечеру 7 августа. В РАН, используя космический снимок, подсчитали, что площадь загрязнения может быть в 400 тысяч раз больше официально заявленной: площадь нефтяного пятна составляет 80 квадратных километров. Оно вытянулось от берега в море на расстояние 19 километров.

Экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На теплоэлектростанции ТЭЦ-3 произошёл разлив из хранилища более чем 21 тысячи тонн дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной случившегося стала разгерметизация резервуара из-за проседания свай фундамента.

Катастрофа стала одной из крупнейших в истории заполярной Арктики, сравнимой по масштабу с крупнейшей аварией в 1989 году на Аляске. Экологи предупреждают о возможных долгосрочных последствиях произошедшего. В феврале 2021 года суд обязал "Норникель" возместить ущерб в размере рекордных 146 миллиардов рублей. Компания решила не обжаловать решение суда.

Рассчитанная Росприроднадзором сумма компенсации – почти 2 миллиарда долларов – беспрецедентна в российской истории. Исключение – оценка ущерба природе от проекта разработки нефтегазовых месторождений "Сахалин-2"в 2006 году. Она предварительно составляла до 50 миллиардов долларов. Эти претензии были отозваны после того, как долю в предприятии у иностранных инвесторов со значительной скидкой купил государственный "Газпром".