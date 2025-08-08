Президент России Владимир Путин обсудил переговоры об урегулировании войны в Украине с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, поговорив с лидерами семи зарубежных государств. В том числе — Китая, Индии и Беларуси.

Согласно сообщениям пресс-служб Кремля и стран, с лидерами которых контактировал Путин, президент России только в пятницу поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером Беларуси Александром Лукашенко, президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

В четверг Путин позвонил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе и провёл экскурсию по Кремлю президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну. Кроме того, российский президент провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает сайт Кремля.

После встречи Путина с Уиткоффом Москва и Вашингтон сообщили о подготовке личной встречи Путина с Дональдом Трампом. Предположительно, стороны готовы будут обсудить условия завершения войны в Украине. Встреча может состояться уже на следующей неделе.