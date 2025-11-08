Россия атаковала несколько регионов Украины дронами и ракетами

Россия ночью нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по целям на территории нескольких регионов Украины. Были атакованы Днепропетровская, Сумская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская области и Киев.
Сообщается об ударах по нескольким электростанциям. В Харькове остановлено метро, зафиксированы перебои с электричеством и водой. Электрический транспорт заменён автобусами, в городе открыты пункты обогрева.
В Кременчуге, как сообщает мэр Виталий Малецкий, в результате атаки пропало электричество. До войны население города превышало 200 тысяч человек. Обесточен расположенный рядом город Горишние Плавни (до переименования — Комсомольск).
В результате атаки по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура, задержаны несколько поездов, соединяющих Харьков с Западной Украиной и Киевом.
В Днепре российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом, разрушены квартиры на двух этажах. Один человек погиб.
- Официальные украинские источники не уточняют повреждённые объекты инфраструктуры. Согласно данным российских провоенных блогеров, российская армия атаковала Трипольскую ТЭС в Киевской области, Змиёвскую ТЭС в Харьковской области, Приднепровскую ТЭЦ в городе Днепре и Кременчугскую ГЭС.
- В атаке, как утверждается, использовалось, кроме дронов, не менее 10 баллистических ракет "Искандер-М", ракеты "Кинжал", "Калибр" и Х-69.