Россия атаковала несколько регионов Украины дронами и ракетами

Россия ночью нанесла комбинированный удар дронами и ракетами по целям на территории нескольких регионов Украины. Были атакованы Днепропетровская, Сумская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская области и Киев.

Сообщается об ударах по нескольким электростанциям. В Харькове остановлено метро, зафиксированы перебои с электричеством и водой. Электрический транспорт заменён автобусами, в городе открыты пункты обогрева.

В Кременчуге, как сообщает мэр Виталий Малецкий, в результате атаки пропало электричество. До войны население города превышало 200 тысяч человек. Обесточен расположенный рядом город Горишние Плавни (до переименования — Комсомольск).

В результате атаки по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура, задержаны несколько поездов, соединяющих Харьков с Западной Украиной и Киевом.

В Днепре российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом, разрушены квартиры на двух этажах. Один человек погиб.