Трамп: саммит с Путиным не состоялся из-за продолжения войны в Украине

Слева направо: Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан и Дональд Трамп на встрече в Белом доме, Вашингтон, 7 ноября 2025 года
Продолжение боевых действий против Украины стало причиной отмены саммита с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Ключевая проблема в том, что они пока просто не хотят прекращать боевые действия", — сказал Трамп.

Вместе с тем президент США допустил возможность встречи с Путиным в Будапеште в "обозримом будущем".

Кроме того, Трамп отметил, что Венгрия находится в сильной зависимости от российских энергоресурсов, поскольку не имеет выхода к морю. США прорабатывают вопрос исключения Будапешта из возможных санкций, чтобы у него сохранялась возможность импорта нефти из России.

Новость дополняется

ВСУ теряют Покровск и Мирноград
ВСУ теряют Покровск и Мирноград

ВСУ теряют Покровск и Мирноград

Украина посылает подкрепление


