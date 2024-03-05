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Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух российских командующих

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест двух российских высокопоставленных военных: командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Они подозреваются в совершении военных преступлений.

Речь идёт о ракетных и авиаударах по Украине, в результате которых пострадали гражданские объекты и мирное население. Согласно сообщению суда, Кобылаш и Соколов подозреваются в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам и преступлении против человечности.

"Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, — говорится в сообщении МУС. — За то, что отдали приказ о совершении преступлений и/или не осуществляли надлежащего контроля над силами, находящимися под их командованием".

В тексте отмечаются, что военные могут нести ответственность за ракетные удары, нанесенные подчинёнными им силами по украинской энергетической инфраструктуре в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

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