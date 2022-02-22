В НАТО считают, что Россия продолжает подготовку к нападению на Украину

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска по-прежнему остаются в готовности к потенциальному нападению на Украину – после признания Москвой двух сепаратистских образований на территории Донбасса.

"Всё указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку против Украины", - заявил во вторник Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Как сказал генеральный секретарь НАТО "мы видим всё больше и больше войск, которые покидают свои базы и создают формирования, готовые нанести удар".

Одновременно Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Союз продолжает призывать Россию отказаться от воинственных планов, которые пока не поздно остановить.

О признании так называемых республик донецких сепаратистов президент России Владимир Путин объявил днём ранее, 21 февраля. Также прозвучало его решение о вводе войск на территории, контролируемые сепаратистами.

Западные лидеры, реагируя на эти решения, заявили, что действия России повысили шансы на полномасштабную войну в центре Европы. Против Москвы вводятся новые санкции. Одновременно звучат призывы остановить эскалацию.

Администрация президента США Джо Байдена, который во вторник готовится выступить с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, начала применять термин "вторжение", говоря о размещении российских войск в Донбассе. В Вашингтоне указывают, что Москва пересекла красную черту, результатом чего станет ужесточение санкций против властей России.

В понедельник Джо Байден ввел первый пакет санкций в ответ на признание Путиным сепаратистских регионов в качестве независимых государств и его приказ о развертывании российских сил для выполнения "функций по поддержанию мира". В частности, согласно решению Белого дома, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику "ДНР" и "ЛНР", вести с ними торговлю и ввозить в США какие-либо товары из этих республик.

Лидеры Евросоюза заявили во вторник, что блок уже близок к согласованию новых санкций против Москвы, предполагающих занесение в «черные списки» ряда российских чиновников, запрет на торговлю российскими государственными облигациями и наложение ограничений на импортные и экспортные операции, связанные со экономическими структурами сепаратистских регионов, пишет "Голос Америки". Пакет европейских санкций может быть одобрен вечером 22 февраля на встрече главы МИД стран ЕС.

Ранее во вторник британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ответ на признание Москвой сепаратистов введёт санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, – миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.