Россия и Беларусь создадут совместную спутниковую группировку

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко объявил в пятницу, что Россия и Беларусь приступают к созданию совместной спутниковой группировки. По словам Лукашенко, она сможет использоваться не только в военных целях.

Лукашенко назвал сотрудничество с Россией в области космических технологий "колоссальным шагом". Он упомянул о спутниках, которые способны "с высоты 500-600 километров просматривать объект в 35 сантиметров". Также Лукашенко сказал, что в ближайшее время на орбиту отправится белорусский космонавт.

После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз, США и другие страны мира подвергли жёстким санкциям как Россию, так и Беларусь в качестве её союзника. Санкции коснулись и космической отрасли. Страны Запада отказались от сотрудничества с Россией в рамках уже действующих проектов и от разработки новых.

В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на Международной космической станции (МКС) в области пилотируемых полётов; в июле NASA и Роскосмос подписали соглашение о перекрёстных полётах космонавтов и астронавтов на МКС. Однако новый глава Роскосмоса Юрий Борисов не исключает выхода России из проекта МКС после 2024 года.