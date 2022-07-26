Глава Роскосмоса объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции к 2024 году. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Ранее госкорпорация допускала, что сотрудничество будет продолжено и после этого срока.
Срок службы МКС был продлён до 2024 года в 2020 году. В мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв в интервью "Известиям" говорил, что госкорпорация обсуждает вариант дальнейшего использования станции.
По словам Борисова, к 2024 году Россия собирается формировать собственную орбитальную станцию. В апреле 2021 года он уже анонсировал это решение как вице-премьер правительства, ответственный за развитие космической сферы.
Роскосмос анонсировал создание национальной космической станции в 2014 году. Тогда предполагалось, что она будет выведена на орбиту в 2019. Позднее Путин заявлял, что она будет создана к 2023.
Сейчас у России нет ни одного элемента будущей станции:
- Планировавшийся базовым модулем для неё модуль "Наука" был пристыкован к МКС, оказавшись на орбите на 14 лет позже расчётного срока.
- Планируемый теперь в виде базового Научно-энергетический модуль должен был отправиться к МКС ещё в 2014 году. По состоянию на весну прошлого года к нему был готов только корпус.
- Узловой модуль "Причал" строился почти 10 лет и был отправлен на МКС.
- Ракета "Ангара-А5М", которая должна выводить базовый модуль на орбиту, планируется к первому пуску только в 2024 году.
- Шлюзовый модуль существует лишь в виде проекта.
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