Глава Роскосмоса объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции к 2024 году. Об этом глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Ранее госкорпорация допускала, что сотрудничество будет продолжено и после этого срока.

Срок службы МКС был продлён до 2024 года в 2020 году. В мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв в интервью "Известиям" говорил, что госкорпорация обсуждает вариант дальнейшего использования станции.

По словам Борисова, к 2024 году Россия собирается формировать собственную орбитальную станцию. В апреле 2021 года он уже анонсировал это решение как вице-премьер правительства, ответственный за развитие космической сферы.

Роскосмос анонсировал создание национальной космической станции в 2014 году. Тогда предполагалось, что она будет выведена на орбиту в 2019. Позднее Путин заявлял, что она будет создана к 2023.

Сейчас у России нет ни одного элемента будущей станции: