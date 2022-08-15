Россия и Иран могут использовать бывших афганских спецназовцев

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев из страны, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана. Об этом заявили законодатели-республиканцы, отметив, что администрация президента Джо Байдена не придала приоритетного значения их эвакуации,сообщает Reuters.



"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - говорится в докладе Комитета по международным делам Палаты представителей США, посвященном первой годовщине захвата Кабула талибами.



Администрация Байдена, отмечают авторы доклада, в ходе хаотичной операции по выводу американских войск в международном аэропорту Кабула 14-30 августа 2021 года не смогла уделить приоритетное внимание эвакуации афганских спецназовцев и других элитных подразделений, прошедших подготовку в США.



Администрация называет операцию "выдающимся успехом", в результате которой более 124 000 американцев и афганцев были эвакуированы и завершилась "бесконечная" война.



Однако сотни обученных в США бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибыубивают и пытают бывших афганских чиновников.



Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", – говорится в докладе республиканцев.



Это - серьезный риск для национальной безопасности США, поскольку эти афганцы "знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества", считают авторы доклада.

Некоторые американские чиновники и эксперты говорят, что Байден вывел войска из Афганистана, не оценив должным образом уроки войны, а также до сих пор не признал последствий хаотичной эвакуации. "Очень мало было сделано для подготовки к захвату страны талибами" или к эвакуации, говорится в докладе. Администрация приняла ключевые решения по эвакуации, только когда до захвата Кабула талибами оставалось несколько часов, говорится в докладе республиканцев.