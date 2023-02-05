Россия и Иран могут планировать выпуск дронов на заводе в Татарстане

Россия и Иран разрабатывают планы по организации работы на российской территории предприятия по производству около 6 тысяч беспилотников иранской разработки, подобных тем, что Москва применяет при ударах по объектам в Украине. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на официальных лиц одной из стран-союзниц США.

По словам собеседников издания, Москва и Тегеран пытаются создать более быстрый беспилотник, который будет менее уязвим для украинской ПВО.

В декабре прошлого года администрация американского президента Джо Байдена предупреждала, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в России совместной линии по производству дронов. Теперь, по словам связанных с Вашингтоном официальных лиц, переговоры переросли в конкретные планы - с визитом 5-го января в город Елабуга, в Татарстане, иранской делегации. Там её члены посетили пустующую площадку, где в будущем планируется построить завод.

Возглавлял делегацию Ирана бригадный генерал Абдолла Мехраби, входящий в руководство аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, а также Гассем Дамавандян, управляющий директор компании Quds Aviation Industry - предприятия, которое, по оценкам США, играет ключевую роль в производстве иранских беспилотников.

Российские и иранские представители на запросы газеты о комментарии не ответили, отмечает The Wall Street Journal.