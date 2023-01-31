США расширили список санкций, связанных с иранскими дронами

Соединённые Штаты добавили семь иранских структур в свой санкционный список, связанный с производством дронов, которые Россия использует при атаках в Украине. Это следует из распространённого во вторник, 31 января, сообщения американского министерства торговли.

Среди попавших в американский "чёрный" список иранских организаций указаны структура, связанная с разработкой и производством авиационных двигателей, военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, компания MADO, которая специализируется на производстве компонентов для беспилотников,привлекавшаяся для создания дронов-камикадзе "Шахед" компания Paravar, предприятие Shahed Aviation Industries.

В сообщении министерства торговли США подчёркивается, что произведённые в Иране беспилотные летательные аппараты передаются в Россию для использования в Украине, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов.