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США расширили список санкций, связанных с иранскими дронами

Соединённые Штаты добавили семь иранских структур в свой санкционный список, связанный с производством дронов, которые Россия использует при атаках в Украине. Это следует из распространённого во вторник, 31 января, сообщения американского министерства торговли.

Среди попавших в американский "чёрный" список иранских организаций указаны структура, связанная с разработкой и производством авиационных двигателей, военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, компания MADO, которая специализируется на производстве компонентов для беспилотников,привлекавшаяся для создания дронов-камикадзе "Шахед" компания Paravar, предприятие Shahed Aviation Industries.

В сообщении министерства торговли США подчёркивается, что произведённые в Иране беспилотные летательные аппараты передаются в Россию для использования в Украине, что противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов.

  • Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты в ходе войны. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
  • В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.

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