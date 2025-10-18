Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта электросети. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

Крупнейшая в Европе АЭС была захвачена Россией в начале вторжения в Украину в 2022 году. Производство электроэнергии остановлено, но станция нуждается во внешнем электропитании. Подключение АЭС к электролиниям было разрушено, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты-ремонтники были допущены к объекту благодаря договоренностям о прекращении огня. Запорожская АЭС оставалась без внешнего энергоснабжения в течение четырёх недель и получала электричество от дизель-генераторов.