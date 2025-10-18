Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС

Слушать
51 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта электросети. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

Крупнейшая в Европе АЭС была захвачена Россией в начале вторжения в Украину в 2022 году. Производство электроэнергии остановлено, но станция нуждается во внешнем электропитании. Подключение АЭС к электролиниям было разрушено, Москва и Киев обвиняют в этом друг друга.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты-ремонтники были допущены к объекту благодаря договоренностям о прекращении огня. Запорожская АЭС оставалась без внешнего энергоснабжения в течение четырёх недель и получала электричество от дизель-генераторов.

Юристы о "скрытой мобилизации"
Embed
Юристы о "скрытой мобилизации"

No media source currently available

0:00 0:19:43 0:00

Юристы о "скрытой мобилизации"

Призыв резервистов в мирное время


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG