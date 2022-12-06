Россия и Украина обменялись пленными в формате "60 на 60"

Украина и Россия обменялись пленными по формуле "60 на 60".

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак обратил внимание, что украинцы вернулись на родину в день Вооруженных сил Украины. По словам Ермака, Россия выдала 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Среди них 34 участника обороны Мариуполя, в том числе 14 защитников "Азовстали".

Минобороны России подтвердило, что домой вернулись 60 российских военнослужащих.

Россия и Украина регулярно обмениваются пленными. Сообщения об этом поступают с марта. В общей сложности стороны обменяли по тысяче человек. В ноябре обмены стали проходить чаще.

В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения по видеосвязи к участникам саммита "Большой двадцатки" в Индонезии заявил, что самой подходящей моделью обмена пленными между двумя странами может быть формула "всех на всех".

Через несколько дней Зеленский вновь заявил о необходимости обмена пленными в формате "всех на всех", отметив, что только после такого обмена Украина может согласиться на возобновление транзита российского аммиака по трубопроводу из Тольятти в Одессу через территорию Украины в рамках существующей зерновой сделки с ООН и Турцией.

Агентство Reuters в конце ноября со ссылкой на источники сообщало, что представители России и Украины провели встречу в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и обмен пленными.

Об итогах переговоров не сообщалось, но посол Украины в Турции Василий Боднар тогда заявил агентству, что освобождение украинских пленных – это часть переговорного процесса об открытии экспорта российского аммиака.

Возобновления работы трубопровода, кроме России, добивается ООН, писала в сентябре The Financial Times. В организации считают, что удобрения помогут смягчит последствия мирового продовольственного продовольственный кризиса.

Зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля. В рамках соглашения, которое Россия и Украина при посредничестве Турции по отдельности заключили с ООН, стороны обеспечивают беспрепятственный вывоз продовольствия из портов Одессы по Чёрному морю.

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