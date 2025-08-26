Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия и Украина обменялись ударами дронов в ночь на вторник 

Слушать
43 сек.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Россия ночью атаковала Украину 59 беспилотниками, в том числе ударными дронами и ложными целями, сообщает украинская армия. Как утверждается, большая часть была перехвачена, но 12 достигли целей.

Минобороны России утверждает, что российские ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над 15 регионами страны. Сколько было запущено и не было перехвачено — не уточняется.

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведёт переговоры о закупке ещё двух систем ПВО "Пэтриот" и дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства.


Поставки нефти прекращены
Embed
Поставки нефти прекращены

No media source currently available

0:00 0:22:55 0:00

Поставки нефти прекращены

В России дефицит бензина


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG