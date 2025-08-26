Россия и Украина обменялись ударами дронов в ночь на вторник 

Россия ночью атаковала Украину 59 беспилотниками, в том числе ударными дронами и ложными целями, сообщает украинская армия. Как утверждается, большая часть была перехвачена, но 12 достигли целей.

Минобороны России утверждает, что российские ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над 15 регионами страны. Сколько было запущено и не было перехвачено — не уточняется.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведёт переговоры о закупке ещё двух систем ПВО "Пэтриот" и дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства.



