В ночь встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Украину атаковали 85 российских беспилотников и баллистическая ракета "Искандер-М". 61 дрон был ликвидирован, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что были атакованы прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. "Зафиксировано попадание ракеты и 24 беспилотников на 12 локациях", – говорится в сообщении.

Минобороны Росси отчиталось о перехвате 29 украинских беспилотников над шестью регионами и акваторией Азовского моря. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью (10), Ставропольским краем (9) и Курской областью (4).