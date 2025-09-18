Россия и Украина сообщили об обмене телами военных

Россия и Украина провели 18 сентября первый за последний месяц обмен телами погибших военнослужащих.

Как сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Украину возвращена одна тысяча тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат погибшим украинским военным. В сообщении подчёркивается, что в ближайшее время будет произведена идентификация тел. Ранее украинская сторона сообщала, что среди передаваемых Россией тел встречались тела российских граждан.

Украина, в свою очередь, передала России останки 24 военнослужащих.

Предыдущий подобный обмен состоялся 19 августа. Украина тогда также получила тысячу тел погибших военных, Россия - 19.

Об обменах договорились представители двух стран на переговорах в Стамбуле, которые проходили в мае и июне. Россия в целом передала Украине более шести тысяч тел погибших, Украина России - около ста. Такое соотношение может объясняться тем, что российские военные на ряде участков фронта наступают, и тела погибших украинских солдат могут остаться на территориях, занятых российскими военными, чаще, чем наоборот.