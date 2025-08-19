Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных

Украина и Россия во вторник провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в страну вернули 1000 тел солдат ВСУ. Штаб уточнил, что среди репатриированных пять тел военнослужащих, погибших в плену, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Позднее новый обмен подтвердил помощник президента России Владимира Путина -Владимир Мединский. Он возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, где были достигнуты договорённости. Мединский сообщил, что России отдали 19 тел погибших.

23 июля Мединский по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле заявил, что Россия вернула украинской стороне более 7 тысяч тел погибших солдат и получила "некоторое небольшое количество своих".

Россия и Украина периодически также проводят обмены военнопленными.