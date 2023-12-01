Россия лишилась места в совете Международной морской организации

Россия потеряла место в управляющем совете Международной морской организации. На ассамблее в пятницу она не набрала достаточного числа голосов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский требовал исключения Москвы из Совета.

"России нет места в Международной морской организации и её руководстве, поскольку за последние десятилетия никто не нанёс свободе судоходства столько ущерба, сколько Россия", – сказал Зеленский в своём обращении в понедельник.

Российская делегация возразила, заявив, что страна играет в организации "балансирующую и конструктивную роль".