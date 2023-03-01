Россия может вербовать палестинцев для войны против Украины

Россия вербует молодых палестинцев для участия в продолжающейся войне против Украины. Об этом сообщает издание The Media Line со ссылкой на источник в спецслужбах Ливана.



По словам собеседника издания палестинцы получают от неких российских организаций 350 долларов. Вербовкой занимаются люди, связанные с посольством Палестинской автономии в Ливане.



Кроме того, к вербовке имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла", пишет издание. Она помогает найти тех палестинцев, которые умеют управлять беспилотниками и имеют опыт ведения партизанской войны в городских районах.



По информации The Media Line, Россия отправляет палестинцев на передовую. Всего на фронт после экспресс-подготовки отправлены около 300 человек, утверждает издание. Еще 100 палестинцев готовятся к отправке на войну.



Большинство наёмников родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане, к югу от портового города Сидон, отмечает The Media Line.



Издание отмечает, что новобранцы являются членами движения ФАТХ, которое возглавляет глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.



По данным The Media Line, Россия также ищет наёмников в Сирии. Этим, в частности, занимается "ЧВК Вагнера". Помимо прочего, на войну с Украиной на стороне России могут отправляться и бойцы сирийских регулярных войск, прежде всего из воинских частей, курируемых Россией. Эти бойцы получают за участие в боевых действиях от 500 до 700 долларов в месяц, что является по сирийским меркам очень большой зарплатой.

Россия данные о вероятном участии иностранных наёмников в войне против Украины не комментировала.

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