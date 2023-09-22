Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу, погиб человек

Российские войска вечером в пятницу нанесли ракетный удар по Кременчугу. Как сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, одна из ракет поразила объект гражданской инфраструктуры. Погиб один мирный житель. Ранены 15 человек, в том числе ребёнок.

Точное число ракет, выпущенных по Кременчугу, не называется. Лунин уточнил, что одна ракета была сбита средствами ПВО. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Кременчуга запустили крылатую ракету.

Россия обстреливает Украину каждый день. Министерство обороны России отрицает атаки на жилые дома и гражданскую инфраструктуру, заявляя, что наносит удары только по военным целям.

По подсчётам ООН от 12 сентября, с начала войны в Украине погибли 9614 мирных жителей, свыше 17 тысяч получили ранения. Речь идёт только о задокументированных случаях. Реальное число жертв может быть значительно выше. Это связано с невозможностью получить объективную информацию из мест, где идут интенсивные боевые действия, а также из районов, которые оккупированы российскими войсками.

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